El Príncipe Harry y Meghan Markle incluyen al abogado de la Princesa Diana en su equipo legal

El Príncipe Harry y Meghan Markle están siendo representados por algunos de los abogados más reconocidos de Gran Bretaña en su caso en contra de Associated Newspapers -complejo propietario del Dailymail y Mail on Sunday- por la publicación de una carta privada que la Duquesa envió a su padre, Thomas Markle, en agosto del 2018. Meghan están siendo representada por Schillings desde el año pasado, una de las firmas de abogados con más reputación, que ha representado a otras personalidades como JK Rolling y Kate Winslet.

En esta audiencia que se llevó a cabo de manera remota debido a la cuarentena, la Duquesa fue representada por David Sherborne, quien en el pasado fue el abogado de la Princesa Diana. Su área de expertise es la privacidad, confidencialidad y difamación, además de casos de matrimonio y deporte. No solo Diana de Gales estuvo entre sus clientes, sino también otras personalidades como Donald y Melania Trump, Chelsea Clinton, Paul McCartney, Kate Moss, Elton John y hasta las Spice Girls. Egresado de la Universidad de Oxford, entre sus casos ha llevado algunos en los que se ha involucrado el hackeó de celulares, como el que llevó para Hugh Grant.

En esta primera instancia en la que simplemente se expuso el caso previo a que comience el juicio, que todavía no se determina si podrá llevarse a cabo este año o hasta principios del próximo. Se entiende que los Duques de Sussex estuvieron escuchando lo que se dijo por parte de los representantes de ambas partes desde su residencia en Los Ángeles.

Previo a la audiencia, los mensajes que la Duquesa envió a su padre en mayo del 2018, antes de la boda real, fueron dados a conocer en los documentos legales. “He intentado contactarme contigo todo el fin de semana pero no estás tomando ninguna de nuestras llamadas ni contestando ningún mensaje. Muy preocupados por tu salud y seguridad y hemos tomado toda medida para protegerte pero no (estamos) seguros de qué más podemos hacer si no respondes. ¿Necesitas ayuda? ¿Podemos volver a enviar un equipo de seguridad? Lamento mucho escuchar que estás en el hospital, pero necesito que por favor te pongas en contacto con nosotros…¿En qué hospital estás?”.

Diez minutos después los mensajes continuaron: “Harry y yo tomamos la decisión hoy y vamos a mandar a los mismos chicos de seguridad a los que rechazaste este fin de semana para tener presencia en el lugar y asegurarnos de que estás a salvo…van a estar a tu disposición tan pronto los necesites. Por favor, por favor, llama tan pronto como puedas…todo esto es increíblemente preocupante pero tu salud es lo más importante”. Además de estos mensajes, también se publicaron algunos del Príncipe.

