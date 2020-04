El Palacio de Buckingham extiende la cancelación de eventos hasta junio

Después de que se viviera el cumpleaños menos común de la Reina Isabel, sin los tradicionales cañonazos y a sabiendas de que no se llevará a cabo el Trooping the Colour para festejarla este año, no es una sorpresa que el Palacio de Buckingham haya extendido la cancelación de eventos. Tal como se sospechaba la Order of the Garter, que suele reunir a royals de otros países en el Castillo de Windsor ha quedado cancelada, y se ha decidido que todas las investiduras que estaban programadas para junio tampoco se realizarán. Esto va de la mano con la cancelación de la boda de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, quienes tenían programado su enlace para el próximo 29 de mayo y que ya no podrá ser.

Desde el pasado 10 de abril se supo que la Order of the Garter había quedado fuera de los planes pues estaba programada para el 15 de junio, mientras que se han cerrado las capillas por la cuarentena hasta el 30 de junio. Por lo que el evento que se lleva a cabo en la St George’s Chapel del Castillo de Windsor no era una posibilidad. El Palacio ha confirmado esta cancelación explicando: “El servicio anual del Garter en el Castillo de Windsor ha sido cancelado. Eventos de esta naturaleza, a menudo involucran considerable planeación para los asistentes”.

Sobre esta misma línea, se hizo el anuncio sobre las investiduras que se tenían planeadas: “Por razones prácticas en las circunstancias actuales todas las investiduras que se llevarían a cabo al Palacio de Buckingham en junio serán pospuestas”. Además explican de qué va esta decisión: “Conscientes del consejo actual del gobierno, hemos tomado la decisión de eliminar cualquier incertidumbre para los invitados a asistir”.

Hay que recordar que al principio de la pandemia, se vio a la Reina llevando guantes en una de las ceremonias de investiduras, algo que no había sucedido nunca antes. La imagen llamó la atención de forma internacional, días después, el Príncipe William retomó esta actividad ya sin la aparición de guantes. La Familia Real iría tomando acción ante la situación actual, con el traslado de la Reina a Windsor para la cuarentena, así como la cancelación poco a poco de eventos. Hay que recordar que el Príncipe Carlos recibió un resultado positivo por COVID-19, enfermedad que afortunadamente ha superado.

