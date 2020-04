El Príncipe Harry y Meghan Markle ‘rompen relaciones’ con los tabloides británicos

En un acto sin precedentes, el Príncipe Harry y Meghan Markle han dado a conocer a través de una carta que cesarán cualquier cooperación con los cuatro principales tabloides británicos. El Sun, el Mirror, el Mail y el Express han recibido una contundente carta por parte de los Sussex que no por primera vez se quejan de su trato en la prensa. Recordemos que hace unos meses, al emprender una batalla contra uno de ellos, el Príncipe escribió una extensa carta en la que manifestaba su descontento. Esta nueva correspondencia se da en medio de la pandemia, tema del que el Príncipe habló durante una entrevista. Pero, ¿por qué se ha dado en este momento? Al parecer está ligada a la audiencia que se llevará a cabo este viernes como parte del juicio que Meghan emprendió contra el Mail on Sunday por la publicación de una carta privada dirigida a su padre, Thomas Markle. Debido a la cuarentena, se espera que esta primera audiencia se lleve a cabo de manera virtual. La carta al completo lee:

“Mientras el Duque y la Duquesa de Sussex se establecen ahora en el próximo capítulo de sus vidas y no reciben más fondos públicos, escribimos para establecer una nueva política de relación de medios que respecta específicamente a sus organizaciones”, se lee en la carta que fue enviada a estas cuatro publicaciones, “Como ustedes, el Duque y la Duquesa de Sussex creen que la libertad de prensa es una piedra angular de cualquier democracia -particularmente en momentos de crisis. En su mejor momento, la prensa libre ilumina los lugares obscuros, diciendo historias que de otra manera quedarían sin contar, levantando la voz por lo que es lo correcto, desafiando al poder, y haciendo responsables a aquellos que abusan del sistema. Se ha dicho que la primera obligación del periodismo es la verdad. El Duque y la Duquesa de Sussex están completamente de acuerdo”.

“Es profundamente preocupante que una parte de la prensa, por muchos años, ha buscado aislarse de tomar responsabilidad por lo que dicen o imprimen, incluso cuando saben que es una distorsión, falsedad o invasión más allá de la razón. Cuando el poder se goza sin responsabilidad, la confianza que todos ponemos en esta industria tan necesitada se degrada. En verdad, hay un costo humano en esta manera de hacer negocios y afecta cada sector de la sociedad”, continúa.

“El Duque y la Duquesa de Sussex han visto a gente que conocen -al igual que a completos extraños- tener sus vidas completamente destruidas sin ninguna razón, otra del hecho de que un chisme llamativo alienta las ventas de publicidad. Habiendo dicho eso, por favor sepan que el Duque y la Duquesa de Sussex no se van a relacionar con su medio. No habrá corroboración ni cero relación. Ésta también es una política instaurada en su equipo de comunicación, para proteger al equipo de este lado de la industria que los lectores nunca ven”.

“Esta política no es para evitar las críticas. No es para cerrar la conversación pública ni para censurar los reportes correctos. La prensa tiene el derecho a reportar y de tener una opinión del Duque y la Duquesa de Sussex, buena o mala. Pero no puede estar basada en una mentira. También quieren ser muy claros: de ninguna forma ésta es una política para todos los medios”.

“El Duque y la Duquesa de Sussex están esperando trabajar con periodistas y organizaciones de medios de todo el mundo, relacionándose con prensa viral, regional y local, periodistas jóvenes y promesas (de la prensa) para llamar la atención a problemas y causas que desesperadamente necesitan ser reconocidas. Y esperan hacer lo que sea que puedan para ayudar a dar más oportunidades a voces diversas y poco representadas, que lo necesitan ahora más que nunca”.

“Lo que no van a hacer es ofrecerse a sí mismos como moneda de cambio en una economía del clickbait y la distorsión. Estamos animados de que este nuevo acercamiento será escuchado y respetado”.

