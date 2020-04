'No le digan a los niños’, Kate y William confiesan el secreto que han guardado a sus hijos y los ha hecho sentir mal

Como millones de personas alrededor del mundo, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- se encuentran en cuarentena, pero esto no ha significado que su agenda haya bajado de actividad. Tal como se han mantenido en contacto con distintas caridades desde la cocina de su casa, e incluso, el Príncipe ha recibido un nuevo nombramiento en estas circunstancias, ahora la pareja ha aceptado dar una entrevista a BBC Breakfast para apoyar su causa sobre el cuidado de la salud mental, especialmente en un momento como éste. Simpáticamente la pareja confesó que como para muchos padres, el estar llevando la educación en casa de sus tres hijos y mantenerlos entretenidos ha sido un reto; además de compartir su preocupación por los miembros de su familia ante este contagio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Desde casa, el Príncipe William toma una nueva responsabilidad

El Príncipe William y Kate Middleton hacen una divertida videollamada a un grupo de niños

Al hablar sobre las clases a distancia que como muchos padres están dando a sus hijos, Kate tuvo que confesar: “No le digan a los niños, de hecho seguimos en eso durante las vacaciones. Me siento muy mala. Los niños tienen tanta estamina, que no sé cómo…De hecho, es solo tener un poco de estructura. Y eso es genial, hay muchos tips increíbles en línea y actividades divertidas para que puedas hacer con los niños, así que no ha sido tan rudo”.

Al parecer, seguir con las clases fue la forma perfecta de mantener a George y Charlotte entretenidos en estos días, aunque parece que el verdadero reto es Louis. “No te voy a mentir, es un poco frenético con el de dos años”, dijo entre risas Kate, mientras el Príncipe William contó que el pequeño de la casa a veces simplemente quiere apretar el botón rojo cuando están hablando con sus familias a distancia para acabar la llamada.

VER GALERÍA

Las cosas tomaron un tinte más serio cuando William aceptó que estaba muy preocupado cuando su padre, el Príncipe Carlos, dio positivo a COVID-19, pero dijo estar seguro de que tendrá una recuperación completa. “Tengo que admitir que al principio estaba muy preocupado, él tiene el perfil de alguien, que por su edad, estaba en un riesgo considerable…Mi padre ha tenido muchas infecciones pulmonares, resfriados y cosas así a través de los años. Así que pensé, si hay alguien que va a poder superar esto, es él. De hecho, fue muy afortunado, al tener síntomas leves. Pienso que lo más difícil fue saber que tenía que detenerse. No poder salir y tomar un poco de aire fresco y caminar”, explicó. Además, dijo que también le preocupa la salud de sus abuelos, la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo, quienes se encuentran en aislamiento en el Castillo de Windsor.

VER GALERÍA