El Príncipe Harry está encontrando su nueva vida un tanto complicada

A principios de año, el Príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron al anunciar que habían decidido retirarse como miembros senior de la Familia Real británica. La inesperada petición requirió de todo tipo de negociaciones, llegando a la conclusión el pasado 31 de marzo, cuando oficialmente dejaron la denominación de Su Alteza Real, para comenzar una nueva vida en la que serán financieramente independientes. La despedida de sus redes sociales y la mudanza a Los Ángeles han sido solamente los primeros pasos de este nuevo capítulo, pero según alguien cercano a la pareja, los cambios no han sido fáciles para el Príncipe.

Ha sido la doctora Jane Goodall, quien tras una entrevista en la residencia privada de los Sussex, y una aparición pública con Harry, se ha vuelto muy cercana a la pareja, quien francamente ha revelado las dificultades a las que se ha enfrentado el Príncipe. “No sé cómo se va a desarrollar su carrera, pero sí, he estado en contacto, aunque pienso que él está encontrando la vida un poco complicada en este momento”, dijo en entrevista con Radio Times.

Ésta no es la primera vez que la reconocida conservacionista da a conocer un poco de su relación con Harry y Meghan. Apenas la semana pasada, compartió que sospecha que un comentario que hizo el Príncipe el año pasado, cuando los visitó en su residencia de Frogmore, pudo haber dejado entrever los planes que tenían de distanciarse de la corona. Según la doctora, el verano pasado, cuando cargaba al primogénito de la pareja, hubo un intercambio que le llamó la atención. “Hice que Archie hiciera el saludo de la Reina, diciendo: ‘Supongo que tendrá que aprender esto’. Harry dijo: ‘No, él no va a crecer así’”.

Al parecer, la cercanía con la doctora ha hecho que el Príncipe se abra de capa y le cuente algunas cosas que hasta el momento se mantienen privadas. Como durante la entrevista que le hizo para el número de British Vogue que editó la Duquesa, cuando Harry dijo que no tendría más de dos hijos por cuestiones de preservación del medio ambiente.

A principios de año también reveló que el Príncipe quería alejarse de la vida real. “Bueno, no me sorprende, después de haberlos conocido a los dos. Sé que el Príncipe Harry se sentía realmente limitado y quería desesperadamente que el pequeño Archie creciera lejos de toda la pompa y realeza, eso lo sé. No he estado en el Reino Unido. No he seguido las noticias…no tenía idea de que algo como esto iba a pasar”, dijo a Radio 4.

