No, no es Archie, ya sabemos quién es el bebé de la foto del Príncipe Carlos La imagen quedó al descubierto en el video del Príncipe Carlos

Después de haber vencido el coronavirus, el Príncipe Carlos tomó sus redes sociales para compartir un video en el que habló sobre cómo esta enfermedad afecta a las personas mayores -en su papel como patrón de Age UK que apoya a las personas de la tercera edad-. El importante mensaje compartía que afortunadamente él ya se encuentra del otro lado de la enfermedad, pero que sigue en estricto aislamiento, como la mayoría del mundo. Sus palabras eran de gran relevancia, pero no faltó el curioso que aprovechó la grabación en la oficina personal del Príncipe, para dar un vistazo a esta habitación de su residencia en Escocia, Birkhall, en los terrenos de Balmoral -propiedad de la Reina-. Y fue precisamente así, que se encontró un retrato nunca antes visto de uno de sus nietos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Quién es la mujer que llevará la oficina de Harry y Meghan en Los Ángeles

La despedida de Harry y Meghan en Instagram

Mientras el Príncipe daba su sentido mensaje, algún movimiento dejó ver sobre su hombro derecho una fotografía de un pequeño bebé. En las redes sociales, rápidamente se identificó al bebé como Archie, hijo del Príncipe Harry y Meghan Markle. Pero no era él, sino otro de sus nietos. Entre las opciones, hay que recordar que Louis, el otro nieto pequeño del Príncipe Carlos, siempre fue un poco más grande en tamaño y que con casi dos años de edad, ya no posa tan tranquilamente en sombrerito bajo el sol. Basta recordar las simpáticas imágenes del Trooping the Colour en las que sus papás no lograron evitar que se chupara el dedo frente la multitud. Así que, ¿quién era ese bebé?

VER GALERÍA

La realidad es que se trata de una fotografía de antaño, de nada más y nada menos que el Príncipe George. La imagen fue tomada en el 2015, cuando George era todavía muy pequeñito. De hecho, otra imagen de esta secuencia se pudo ver ya en un video del Príncipe Carlos en otra de sus oficinas cuando hablaba de la Earth Hour.

Los seguidores de la Familia Real se entusiasmaron pensando que se trataba de Archie a quien solo se ha visto en apenas un puñado de ocasiones y con el retiro de sus padres como miembros senior de la Familia Real británica, se sospecha que se le verá aún menos. Junto al Príncipe Carlos, se le ha visto únicamente durante su bautizo, en una imagen que se compartió por el cumpleaños del heredero al trono. Hasta el momento, se cree que podría darse a conocer un nuevo retrato del bebé el próximo 6 de mayo, cuando cumpla su primer año. De momento, Harry y Meghan se han despedido completamente de su cuenta de Instagram que todavía llevaba la denominación Sussex Royal, pero se espera que sea pronto cuando regresen a esta red social. Justamente sería en ese medio donde podríamos ver al pequeño una vez más, fuera de esta breve aparición en la oficina de su abuelo.

VER GALERÍA