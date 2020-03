Meghan y el Príncipe Harry reciben un contundente mensaje de parte de Donald Trump a su llegada a los Estados Unidos

Luego de que se informara que el Príncipe Harry y Meghan Markle se mudaron a Los Ángeles, California, comenzaron a surgir un sinfín de rumores acerca de la forma en la que se financiaría su seguridad y quién la pagaría. Para despejar cualquier duda, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado claridad al respecto y a través de su cuenta de Twitter informó los siguiente: "Soy un gran amigo y admirador de la Reina y el Reino Unido. Se informó que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino, residirían permanentemente en Canadá. Ahora han dejado Canadá para ir a los Estados Unidos. Estados Unidos no pagará por su protección. ¡Deben pagar!”, se puede leer.

Sin embargo, un portavoz de los Sussex dijo a HELLO! lo siguiente: "Los Duques de Sussex no tienen planes de pedir recursos de seguridad al gobierno de los Estados Unidos y que todos los arreglos de seguridad con fondos privados".

Los Duques de Sussex había pasado la mayor parte de su tiempo en la Vancouver Island en Canadá, después de anunciar su decisión de renunciar como miembros senior de la realeza, a principios de este año. Sin embargo, se reveló el jueves que la pareja real se había mudado a Los Ángeles, lugar de donde es originaria Meghan y en donde vive su madre, Doria, y muchos de sus amigos.

Harry y Meghan decidieron mudarse poco antes de que Canadá cerrara su frontera con los Estados Unidos. Se cree que están comenzando su nueva vida lejos de la familia real cerca de Hollywood, donde la exactriz solía trabajar en películas y programas de televisión. Sin embargo, como el resto de la ciudad, estarán encerrados debido al COVID-19 y probablemente permanecerán así hasta al mes de mayo, según Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles.

A fines del mes pasado, el gobierno canadiense reveló que no continuaría financiando los arreglos de seguridad de la pareja, una vez que dejaran de ser miembros de la realeza a fines de marzo. La Real Policía Montada de Canadá había estado ayudando a la Policía Metropolitana en Londres.

El cambio en el estatus de la pareja significa que a partir de marzo ya no deberán atender a compromisos oficiales en nombre de la Reina y dejarán de usar sus títulos de Sus Altezas Reales, además de que no podrán hacer uso de la marca Royal Sussex. Estos acuerdos se hicieron después de una reunión con la Reina, el Príncipe de Gales y el Duque de Cambridge. Todas las partes acordaron una revisión inicial de estos arreglos dentro de 12 meses.

