El evento favorito de la Reina Isabel ha sido cancelado

Por primera vez, desde hace 77 años, la Reina Isabel no podrá asistir al que en definitiva es su evento favorito. La situación actual ha cambiado el orden del mundo y al parecer, todo será puesto en pausa, por lo que no ha sorprendido que la agenda de la monarca que suele seguirse al pie de la letra desde hace décadas, se vea trastocada. El Royal Windsor Horse Show ha sido cancelado ante la pandemia. Ha de decirse que ésta es la primera vez que la Reina, de 93 años, no asista a su cita puntual en 1943. Ha sido el mismo jueves, cuando la Reina dejó el Palacio de Buckingham, que los organizadores dieron a conocer esta noticia.

“Siguiendo los lineamientos del gobierno, que han establecido que los eventos masivos no contarán con el apoyo de los servicios de emergencias y los recientes anuncios sobre el distanciamiento social, es con enorme pesar que hemos tomado la difícil decisión de cancelar el Royal Windsor Horse Show, el Royal Windsor Endurance y el Edwardian Peagent”, ha dicho Simon Brooks-Ward, el director del evento.

“La salud de los competidores, los titulares de los comercios, los patrocinadores, oficiales, voluntarios y el público, son nuestra máxima prioridad. Nos gustaría agradecer a todos los asociados con el evento por su continuo apoyo, y ya estamos organizando el espectáculo de salto del 2021, para compensar la decepción de este año”, continuó. Pero, ¿qué es este evento? Pues en una terrible coincidencia, se trata de un evento altruista que en 1943 se creó para ayudar a reunir fondos tras la guerra. Desde entonces, se realizó de forma anual, como casa de espectaculares competencias hípicas.

El cariño de la Reina por este evento no es una sorpresa, no solo es una amante confesa de los caballos -los cuales empezó a montar con apenas 3 años-, sino que durante la primera edición del evento, ella fue ganadora de una de las competencias con sus equinos. El Duque de Edimburgo, su esposo, también fue un conocido competidor hasta el 2003, cuando se retiró.

Este mensaje va de la mano con el que la Reina envió la tarde de ayer, ya desde Windsor, en donde ella y el Duque se refugiarán en estos tiempos: “Mientras Felipe y yo llegamos a Windsor hoy, sabemos que muchos individuos y familias alrededor del Reino Unido y alrededor del mundo están entrando en un período de gran preocupación e incertidumbre. A todos se nos ha aconsejado cambiar nuestras rutinas normales y los patrones regulares de la vida por el bien común de las comunidades en las que vivimos, en particular, para proteger a los más vulnerables en ellas. En momentos como estos, me acuerdo de que la historia de nuestra nación se ha forjado por personas y comunidades uniéndose como una, reuniendo nuestros esfuerzos concentrándose en una meta común”.

