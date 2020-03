Desde su aislamiento, Harry reaparece para dar una triste noticia

La última vez que se había visto al Príncipe Harry fue el pasado 9 de marzo en el servicio por el Commonwealth en la Westminster Abbey. A pesar de que su último día como miembro senior de la Familia Real británica no será sino hasta el fin de este mes, desde entonces se entendió que con su partida se despedía por un buen tiempo. Ahora, desde su cuarentena en Canadá, en donde se han tomado importantes medidas para contener el contagio, Harry ha reaparecido en un video, al parecer, grabado en su nuevo hogar. Lamentablemente, esta reaparición no ha sido del todo grata, pues un sobrio Harry ha tomado la cámara de lo que parece ser su celular para anunciar que debido a la situación global por el coronavirus se ha decidido posponer la edición 2020 de los Invictus Games que se tenía planeado realizar en los Países Bajos. Cabizbajo y visiblemente frustrado con la situación, el Príncipe explicó que se trabajó mucho para intentar no llegar a esto, pero que de momento es la única opción segura que se tiene. Hay que recordar que los Invictus Games son una serie de competencias en distintas disciplinas para veteranos de guerra que sufrieron alguna lesión o enfermedad. La iniciativa de Harry es uno de los proyectos más cercanos a su corazón y desde su creación ha buscado llevarla a distintos países para que cada vez veteranos de más lugares se vean involucrados. Haz click al video para escuchar el mensaje completo del Príncipe.

