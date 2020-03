La Reina cancela sus compromisos por precaución

Es el ejemplo más claro del famoso ‘Keep Calm and Carry On’ (mantén la calma y continúa) que surgió en la guerra, por lo que cuando la Reina Isabel decide tomar precauciones se entiende que la situación es seria. El Palacio de Buckingham ha anunciado que dos de los compromisos de la Reina serán postpuestos por la condición del coronavirus en Gran Bretaña en este momento. La Reina tenía programado visitar Cheshire el 19 de marzo y Camden el 26, pero el Palacio ha dado a conocer que por precaución se ha decidido que estos eventos se muevan para otra fecha.

“Como una precaución sensible y por razones prácticas en las circunstancias actuales, se han hecho cambios en la agenda de la Reina, en los compromisos de las próximas semanas”, se lee en el comunicado. Además se agrega: “En consulta con el Medican Household and Government, las visitas de Su Majestad a Cheshire y Camden se pospondrán. Las audiencias continuarán como de costumbre. Otros eventos serán revisados en adelante para seguir los consejos apropiados”.

Ésta no es la única medida que ha tomado la Familia Real británica ante estas circunstancias. Clarence House confirmó esta mañana que el viaje del Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornwall a Chipre y Jordania planeado para este mes será pospuesto. La pareja tenía planeado viajar el próximo 17 de marzo y se pretendía que el Príncipe también visitara Bosnia y Herzegovina. Ante esto, un vocero de su oficina declaró: “Correspondiendo a la situación que se está desarrollando en la pandemia del coronavirus, el gobierno británico ha pedido a Sus Altezas Reales posponer su gira de primavera a Bosnia y Herzegovina, Chipre y Jordania”.

Hasta el momento, la Familia Real de Reino Unido había llevado a cabo sus compromisos de forma regular. Lo único que había llamado la atención fue que por primera vez en la historia, la Reina hizo una entrega de condecoraciones utilizando guantes, algo que no pasó desapercibido.

Los Windsor no son los únicos que han visto sus agendas afectadas ante esta situación internacional. Los Reyes de España se sometieron a la prueba, que afortunadamente resultó negativa, aunque se anunció que doña Letizia cancelaría su agenda. Los principitos daneses tuvieron que regresar antes de tiempo del período en el que estaban estudiando en Suiza. Y en los últimos momentos se ha informado que los Reyes de Noruega se encuentran en cuarentena tras llegar de Jordania. En el plano diplomático, en Canadá, Sophie Trudeau ha dado positivo a la prueba y todavía existen versiones encontradas sobre el estado de salud de Jair Bolsonaro de Brasil.

