En ¡HOLA!, la marcha triunfal de Harry y Meghan

La partida parece haberles sentado de maravilla, pues a dos meses de que se hiciera pública la noticia más inesperada en la realeza, el Príncipe Harry y Meghan Markle reaparecían en Londres como estrellas de Hollywood. Pasaron cuatro meses para que se reencontraran con los Duques de Cambridge, y la Westminster Abbey fue el escenario de la esperada reunión. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, encuentra las imágenes de la marcha triunfal de Meghan y Harry, así como de su frío reencuentro con los Duques de Cambridge.

En todo momento, la Duquesa de Sussex estuvo al pendiente de su marido, quien vivía un duro momento al dejar atrás a su familia y no pudo evitar hacer referencia a su abuela y a su nueva vida. Mientras él se mostraba sombrío, Meghan partía plaza con una maleta hecha estratégicamente para irse por la puerta grande, reservando lo mejor para su duelo de estilo con la Duquesa de Cambridge. No te pierdas todas las imágenes y detalles de este particular momento en esta edición.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en la edición impresa en los puntos de venta de costumbre o en su versión para iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También esta semana, entramos en exclusiva en el bautizo de Karla Francesa, la hija más pequeña de Memo Ochoa y Karla Mora. Adrián Fernández y Priscila Perale nos anuncian que esperan su primer hijo. Haya de Jordania: La justicia británica revela que el Emir de Dubái la maltrataba y amenazaba. Y, Ana de Armas y Ben Affleck viajan juntos a Costa Rica y a Cuba, el país de la actriz.

Además, Alessandra de Osma y Christian de Hannover esperan su primer hijo. Katy Perry, primeras imágenes tras anunciar que está esperando un hijo con Orlando Bloom. Enrique Iglesias y Anna Kournikova, tres nombres en uno para su princesa: María, Mary o Masha. Los Reyes de España despiden a Plácido Arango junto a la familia y todos los amigos del empresario. La Princesa Marie-Chantal de Grecia nos recibe, junto a su hija Olympia, en su impresionante casa de Nueva York.