El elegantísimo estilo inglés de Zara Tindall La nieta de la Reina Isabel ha sorprendido con su look

Al hablar del estilo inglés se suele pensar en Kate Middleton o Meghan Markle, pero ha de decirse que la Familia Real británica tiene otras grandes representantes, como Zara Tindall. La nieta de la Reina Isabel no lleva título -a petición de su madre- y lleva una vida bastante relajada, pero hay algo que le viene de herencia, la elegancia. Para muestra, su aparición en el Cheltenham Festival, en donde se le vio elegantísima en el Ladies Day en el Cheltenham Racecourse. Una ávida amazona, si hay alguien que sabe de caballos esa es Zara, por lo que no ha sorprendido que no haya querido perderse este evento en Gloucestershire.

Tal como lo hace su abuela, Zara suele apostar por la moda británica. En esta ocasión, Zara brilló con un abrigo de lana en estampado pata de gallo de la firma Laura Green London. El modelo Antonia, que tiene un borde gris en el cuello de angora se puede conseguir por 2,900 libras esterlinas (alrededor de $72,500 pesos mexicanos). Por debajo de la rodilla y con una silueta muy marcada, este abrigo es una elegantísima opción que va perfecto con la temporada.

Se sabe que debajo del abrigo, llevaba un vestido de satín en gris de la misma firma. El modelo Georgetta tiene un precio de 2,300 libras esterlinas (aproximadamente, $57,500 pesos mexicanos). Y aunque pareciera que Zara se mantuvo en los tonos neutros para su look, le dio un toque de color con un sombrero -de acuerdo al código de vestimenta de la competencia- en color burgundy, que iba a juego con su bolso, guantes de piel y zapatos.

En solo dos días de la competencia, Zara ha sorprendido con dos looks ganadores. En el primer día de competencias se lució con un abrigo azul marino de Guinea London que iba a juego con un tocado en plumas, que no dejó a nadie indiferente. Aunque no se dejó ver, su vestido era con estampados de corazones, de Rebecca Taylor.

Aunque suele llevar la melena agarrada en una coleta de caballo baja, en esta ocasión, Zara se animó a dejar su estiloso bob recto completamente suelto, dándole un toque jovial a su imagen. En definitiva, la nieta de la Reina no se podría sentir más cómoda en las competencias ecuestres. Hay que recordar que Zara es una talentosa amazona, que ha dedicado su vida al mundo equino.

