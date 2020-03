Anunciaron su divorcio hace un mes, pero Autumn y Peter Phillips se han dejado ver juntos

Hace un mes anunciaron su divorcio, pero eso no significó que Autumn y Peter Phillips no pudieran llegar juntos el martes al Cheltenham Festival, un evento en el que la expareja se reunió con toda la familia del nieto de la Reina Isabel. Lo curioso es que a diferencia de otros casos, parece que los Phillips -Autumn se ha quedado el apellido tras la separación- parecen ser los ex mejor avenidos. Miradas cómplices, risas traviesas y una especial cercanía, se pudieron ver en las imágenes que se compartieron de este evento, en el que desde un palco celebraron juntos sus triunfos en las carreras.

En esta aparición, Autumn lució elegante con una blusa de moño al cuello y pantalones de vestir, combinados con un abrigo de tweed en combinaciones de verde de la firma Really Wild. A juego llevó un sombrero en verde, que iba muy al tono de los códigos de vestimenta en las competencias ecuestres.

Dando muestra de su excelente relación, en este evento en Gloucestershire, la expareja estuvo acompañada por la Princesa Anne -madre de Peter- y de Zara Tindall -su hermana-. Según se sabe, Autumn y Phillip viven muy cerca del Gatcombe Park, donde se llevó a cabo la competencia, con sus hijas, Savannah, de nueve años, e Isla de siete.

Ante ciertos rumores, en febrero pasado, la pareja dio a conocer su separación que según explicaron se había dado tiempo atrás. “Como Peter y Autumn no son miembros senior de la Familia Real, no se sintió necesario anunciar formalmente su separación el año pasado. Sin embargo, en vista de los comentarios de la prensa, se ha emitido el siguiente comunicado: después de informar a Su Majestad, la Reina, y a los miembros de ambas familias el año pasado, Peter y Autumn han decidido de común acuerdo separarse”, se leía en el mensaje que enviaron sus abogados.

“Llegaron a la conclusión de que ésta era la mejor decisión para sus dos hijas y para su amistad. La decisión de divorciarse y compartir la custodia viene después de varios meses de negociaciones y a pesar de que es triste, (la separación) es amistosa. La primera prioridad de la pareja es mantener el bienestar y la crianza de sus maravillosas hijas Savannah (nueve) e Isla (siete). Ambas familias estaban normalmente tristes por el anuncio, pero apoyan totalmente a Peter y Autumn en esta decisión conjunta de criar juntos a sus hijas”, finalizó.

