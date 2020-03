La verdadera razón por la que Meghan se sentó detrás de Kate en su último compromiso oficial Han sido muy comentadas las imágenes entre los llamados Fab Four

El último compromiso público como miembros senior de la Familia Real británica del Príncipe Harry y Meghan Markle ha dado mucho de qué hablar. Se dijo, que como una petición de la Reina, este último compromiso sería uno en el que se verían rodeados por la familia, lo que implicaba el primer reencuentro público de los Sussex con el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, así como el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall. Y aunque se esperaba un emotivo encuentro, las imágenes han sido por demás comentadas en redes sociales. Una de las preguntas que se han dado es por qué los Sussex se sentaron detrás de los Cambridge durante el servicio del Commonwealth en la Westminster Abbey, y la respuesta es muy sencilla.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El reencuentro de Harry y Meghan con Kate y William

Harry y Meghan se despiden de la Familia Real en un conmovedor evento

La razón es que este, al ser un evento muy protocolario, guarda la tradición en la que los royals son colocados según su posición en la línea de sucesión. De hecho, su llegada a la abadía se da en este mismo orden. En esta ocasión, por ejemplo, se vio primer llegar a los Condes de Wessex -el Príncipe Eduardo y su esposa Sophie-, después estuvieron los Sussex, seguidos por los Cambridge, el Príncipe de Gales y su mujer, y la Reina, llegando como última.

VER GALERÍA

En este mismo orden se sientan en la abadía, con la Reina en el lugar principal, teniendo a su lado al Príncipe Carlos, primero en la línea de sucesión, acompañado de su esposa, seguido por el Príncipe William, segundo en la línea de sucesión, con la Duquesa de Cambridge, al no estar presentes los hijos de la pareja que son los tres, cuatro y cinco en la línea, el Príncipe Harry es el siguiente en los lugares con el sexto puesto, y para finalizar los Condes de Wessex, que ante la falta del Príncipe Andrés, es el siguiente en la línea.

En algunos medios británicos se difundió que de última hora se había decidido que Meghan y Harry no formaran parte de la procesión de entrada, en la que sí aparecieron el año pasado. Aunque esto no fue comentado en ningún momento por el Palacio, es sabido que en el programa del evento se tenía anunciados solo a los Cambridge acompañando a la monarca y al Príncipe de Gales y su esposa. Se sospecha que para no crear fricciones, los Cambridge decidieron entrar también fuera de la procesión y solamente tomar su lugar correspondiente.

VER GALERÍA