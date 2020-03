En elegante verde, Meghan se luce en su último compromiso oficial

Si había que irse se haría por la puerta grande, fue así que Meghan Markle llegó del brazo del Príncipe Harry a la Westminster Abbey para cumplir con su último compromiso como miembros senior de la Familia Real británica durante el servicio del Commonwealth en la Westminster Abbey. En esta ocasión no solo se despedían de sus posiciones antes de comenzar su nueva vida -de forma oficial la transición se hará el 31 de marzo-, sino que también se reencontraría con los Duques de Cambridge, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, en público por la primera vez. Éste sería el último compromiso en el que la pareja representaría a la Reina Isabel, por lo que se esperaba que se presentaran en sus máximas galas.

Si en esta ‘gira’ de despedida, Meghan ha echado la casa por la ventana con cada uno de sus looks, esta ocasión no podía ser diferente. Recordemos que precisamente este servicio del Commonwealth fue el último evento en el que vimos a Meghan antes de retirarse previo al nacimiento de Archie el año pasado, cuando causó revuelo en un vestido de Victoria Beckham con accesorios en crudo. Un año antes, previo a su matrimonio, se le vio en azul marino con abrigo y fascinator blancos, también marcando una ocasión muy especial.

En esta ocasión, la Duquesa de Sussex ha elegido el verde como el color guía, no solo de su look, sino también del de Harry, quien llevó la corbata y el forro de su saco a juego con su mujer. Meghan lució un elegantísimo vestido con una compleja capa unida al cuello que sumaba distinción a su look gracias al viento que se vivió esta mañana en Londres, el look fue de Emilia Wickstead, una de las diseñadoras predilectas de la Duquesa de Cambridge. A juego con el vestido, no podía faltar un sombrero con detalles en red de William Chambers.

De su joyero personal, Meghan lució sus aretes Birks en forma de copos de nieve hechos de diamantes de 12,000 dólares canadienses (aproximadamente $200,000 pesos mexicanos). Y también ha querido recurrir a algunos infalibles de su clóset en sus complementos. Una vez más ha llevado su bolso Gabriella Hearst que estrenó el año pasado de 1,995 dólares (alrededor de $37,905 pesos mexicanos) y zapatos altos de Aquazzura, su marca favorita cuando de calzado se trata.

