Por qué la Princesa Beatriz recibiría un título nuevo en su boda -y Eugenia no lo hizo- El próximo 29 de mayo, Beatriz de York podría recibir un nuevo nombramiento

El 29 de mayo, la Familia Real británica estará de fiesta por la esperada boda de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi. La feliz pareja contraerá matrimonio en la Chapel Royal del Palacio de St. James, donde se jurarán amor eterno frente a 150 invitados -capacidad máxima del lugar en el que contrajeron matrimonio la Reina Victoria y el Príncipe Alberto-. Al tratarse de un día muy especial, de a poco se saben de algunos detalles, como el nombramiento que recibirá la Princesa ante su matrimonio. Al no ser un miembro senior de la familia, no se esperaba que la Reina le diera un nuevo título, pero sorprendentemente, el nombramiento que recibirá no le vendrá de los Windsor, sino de la familia de su futuro esposo.

En las bodas reales del Príncipe William y Kate Middleton, y la del Príncipe Harry y Meghan Markle, la Reina Isabel les otorgó sus nuevos títulos, algo que por su posición, no sucedió en la boda de la Princesa Eugenia con Jack Brooksbank. Al tener un rango muy similar, no se esperaba que la Princesa Beatriz recibiera esta distinción; pero nadie contaba con que la hija del Príncipe Andrés se casaría con un miembro de la aristocracia italiana.

En Italia, Beatriz podría ser considerada una Condesa o una Nobile Donna -mujer noble-, después de su boda. El padre de Edoardo es el Conde Alessandro Mapelli Mozzi y como primogénito de la familia, Edo heredará este título en su momento; así como la Villa Mapelli Mozzi, un palacete al norte de Italia que data del siglo XVIII -la dinastía viene del siglo X-. “Edoardo es el único descendiente varón, llevando a la familia a la próxima generación”, explico Alessandro, el padre de Edo a el Dailymail, “Él es un conde, su esposa será una condesa automáticamente y cualquiera de sus hijos será conde o una nobile donna”.

Es así como, a pesar de que su boda será mucho más sencilla, de lo que hemos visto en los recientes enlaces reales -por ejemplo, no tendrán procesión en carruaje- la distinción no faltará en este matrimonio. De momento, se sabe que después de la ceremonia religiosa, la Reina ofrecerá una recepción en uno de los jardines del Palacio de Buckingham. Esta boda no será televisada y se planea que sea un enlace mucho más privado que los que hemos visto en los últimos años.

