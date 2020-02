¿Cuándo se volverá a ver a Archie en público?

La vida de los Sussex no ha sido sencilla en los últimos meses con una serie de cambios constantes y sus últimos compromisos como royals en puerta. Pero aunque el Príncipe Harry y Meghan Markle han hecho hincapié en su deseo de criar a su hijo como un ‘ciudadano privado’, se sigue especulando cuándo podría ser la próxima vez en la que se vea a Archie Harrison en público. El pequeño ha tenido apenas un par de compromisos en los que se le ha podido ver -la presentación tras su nacimiento, su bautizo a puertas cerradas y una aparición en África-, pero a través de algunas fotografías en fechas especiales, se ha podido conocer más al pequeño Sussex.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Desde Canadá y en brazos del Príncipe Harry, Archie desea a todos Feliz Año Nuevo

¿Con quién se quedó Archie en Canadá?

Con el 31 de marzo como la fecha oficial para que los Duques de Sussex se retiren como miembros senior de la Familia Real británica, no se tiene claro si después de esta fecha tendrán más apariciones públicas. Fuentes reales han dicho que la pareja visitará Reino Unido regularmente, mientras que dividen su vida entre esta tierra y Norteamérica -actualmente se encuentran residiendo en Canadá-. Con esto en mente, no queda claro si el pequeño de la familia volverá a hacer alguna aparición pública o si acompañará a sus padres en algún compromiso. Hasta el momento, en las fechas que se tienen programadas para los próximos días, no hay ningún evento que haga pensar que pudiera vérsele pronto.

VER GALERÍA

Hay que recordar que la última vez que se vio una imagen de Harry fue en diciembre, dentro de un video que se compartió para celebrar las fiestas. En la misma época, se le vio en la postal familiar de los Sussex. Antes de esto, entre su aparición en África y las imágenes que se publicaron el día del padre, el día de la madre y durante el cumpleaños del Príncipe Carlos, son las contadas ocasiones en las que se le ha podido ver.

La esperanza es que el próximo 6 de mayo, cuando el pequeño cumpla su primer año de vida, se marque la ocasión especial con alguna fotografía. Existe una fuerte posibilidad de que Harry y Meghan compartan una fotografía de su hijo a través de su cuenta de Instagram, su medio de comunicación predilecto. De ser así, podría verse a un Archie mucho más crecido, cinco meses después de su vistazo de diciembre. Hasta el momento, todo queda en el misterio.

VER GALERÍA