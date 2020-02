Sporty Kate, la Duquesa demuestra que cualquier look es bueno para hacer ejercicio Kate ha vuelto a demostrar que es una atleta completa

¿Quién dice que cualquier look no se puede convertir en un outfit para hacer ejercicio con algunas alteraciones? La Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha demostrado que puede darle un giro a su guardarropa sin dejar de lado sus estilosas prendas. Si la noche de ayer se le veía muy estilosa con un elegante vestido negro de tweed acompañado por brillantes accesorios plateados, esta mañana ha dado una vuelta a su imagen para poder participar en diferentes pruebas en un evento de SportsAid en el London Stadium de Stratford. El propósito de esta aparición era celebrar el papel que los padres tienen en el éxito de los niños deportistas, pero no faltó quien pidiera que Kate participara en algunos de los deportes.

A pesar de que en otras ocasiones como ésta ha optado por un look más deportivo, esta vez recurrió a piezas que ya habíamos visto en su guardarropa y con las que parece que se siente muy cómoda. Kate eligió unos culottes verdes de Zara, hay que recordar que la Duquesa tiene algunos pares de este tipo de pantalones de la misma firma. Aunque por su tela podrían ser perfectamente usados como pantalones de vestir, parece que el corte amplio le es cómodo al momento de aventurarse con el ejercicio sin perder el estilo. Para verse un tanto más formal a su llegada, Kate llevó un blazer azul marino de Smythe, que se quitó en cuanto pudo para poder participar libremente en todas las actividades.

La Duquesa llevó una blusa de punto en el mismo color de los pantalones con cuello redondo y mangas tres cuartos, y como el verde era el color del día, sus tenis también incluyeron un detalle en este tono. Kate lució unos tenis modelo Ribbon Detail del almacén británico Marks & Spencer. ¿Lo mejor? Es que pueden conseguirse por únicamente 29.50 libras esterlinas (algo así como $737 pesos mexicanos), por lo que no sería raro que volaran de los aparadores.

Los accesorios no faltaron en esta ocasión, la Duquesa volvió a lucir su collar de Daniella Draper en honor a sus hijos, el que la ha acompañado en las últimas semanas. Y para poder combinar con el color de su look, llevó los aretes en oro con piedras en verde de Monica Vinader, que son parte de su joyero personal.

No ha sido raro que Kate haya querido participar en las actividades deportivas del evento, pues desde muy pequeña ha sido una aficionada del ejercicio. Es muy conocido que en su época de estudiante, la Duquesa brilló en todo tipo de actividades deportivas y ahora, en su etapa adulta, se dice que disfruta mucho de hacer algo de ejercicio cuando tiene oportunidad.

