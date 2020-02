El Príncipe Harry vuelve al Reino Unido para comenzar su última etapa como royal

No hay plazo que no se cumpla, y esta vez el Príncipe Harry ha regresado al Reino Unido, -por primera vez desde su renuncia en enero a la Casa Real Británica-, para cumplir con sus últimos compromisos de trabajo, en su posición de miembro senior de la Familia Real. Cabe destacar que el cumplimiento de esta agenda ocurre previo al 31 de marzo, fecha en la que tanto él como Meghan Markle tendrán que dejar de usar la denominación Sussex Royal, como lo venían haciendo desde que formaron su propia oficina. Por supuesto, la llegada de Harry a la estación de Edimburgo - Waverley no pasó desapercibida por la lente de los fotógrafos, un acontecimiento que ha acaparado toda la atención desde el primer instante.

En las imágenes, que han sido reveladas un día antes de su asistencia a la conferencia de viajes sustentables de la iniciativa global llamada Travalyst, se observa a Harry con un look de lo más casual, de gorra gris, chaqueta negra y unos jeans color azul. En esta ocasión, el Príncipe fue acompañado por su equipo de seguridad, y se le vio sin su familia, con un semblante relajado y preparado para esta fase final que ha generado muchas expectativas entre quienes han seguido de cerca sus más recientes apariciones.

Y aunque Harry apareció en solitario, las incógnitas han surgido en torno a si Meghan y el pequeño Archie lo acompañan, algo que no ha sido confirmado hasta el momento, pues se cree que madre e hijo también podrían estar todavía en Canadá. Entre los compromisos con los que Harry tiene que cumplir también está su próximo encuentro con el músico Jon Bon Jovi, programado para el 28 de febrero en el marco de los Juegos Invictus.

Otra de las citas más esperadas está programada para el 5 de marzo, en donde el nieto de la Reina Isabel II aparecerá junto a su esposa Meghan en la entrega de los Premios Endeavour. Posteriormente, y de nueva vez en solitario, Harry acudirá a un acto de Silverstone junto al piloto Lewis Hamilton. Luego de cumplir con esos compromisos, la pareja encabezará dos actos más, uno el 7 de marzo durante en el Festival de Música Mountbatten en el Royal Albert Hall, y dos días después acompañarán a la Reina Isabel II, a los Duques de Cambridge, al Príncipe Carlos y a la Duquesa de Cornwall a las celebraciones por el Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster.

Y claro, el día 8 de marzo, de acuerdo con reportes dados a conocer por la versión inglesa de HELLO!, Meghan se sumará a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, aunque se desconoce el papel que asumirá la Duquesa para esta importante fecha. Así, el matrimonio concluirá con su papel de miembros de la familia real, dando inicio a una vida independiente que incluso podría traerles grandes beneficios económicos, de acuerdo con lo que se reportó en días pasados.

