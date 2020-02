Confirmado, Harry y Meghan no podrán usar ‘Sussex Royal’ desde marzo Un vocero de la pareja ha dado a conocer la noticia

Tal como se especuló en los últimos días, se ha revelado que el Príncipe Harry y Meghan Markle no seguirán utilizando la denominación Sussex Royal como venían haciendo desde su boda en aspectos como su perfil de Instagram, su página de internet y otros aspectos públicos. Esto se debe a la legislación británica sobre el uso a la palabra ‘Royal’ (real). Al no ser ya miembros senior de la Familia Real británica, el 31 de marzo será el último día en el que podrán seguir usando el título en aspectos públicos. Desde hace días se rumoraba que la Reina había tomado la determinación, aunque al dar a conocer la noticia no se ha confirmado si fue una decisión de la monarca.

Un vocero de los Sussex explicó: “Mientras que el Duque y la Duquesa están concentrados en los planes para establecer una nueva organización sin fines de lucro, dadas las reglas específicas del gobierno del Reino Unido sobre el uso de la palabra ‘Royal’, se ha acordado que su organización sin fines de lucro, cuando sea anunciada en primavera, no será llamada Sussex Royal Foundation. El Duque y la Duquesa de Sussex no planean usar SussexRoyal en ningún territorio después de la primavera del 2020”. Además, agregó: “Es así que las aplicaciones de registro de marca que fueron tramitadas como medidas preventivas, actuando bajo el consejo y siguiendo el mismo modelo de The Royal Foundation, han sido retiradas”.

El miércoles pasado se anunció que la pareja estaba en pláticas con la Reina sobre si podrían o no seguir usando la marca Sussex Royal después de su decisión de retirarse como miembros senior de la Familia Real. Hay que recordar que antes de mudarse a Canadá tomaron la decisión de convertirse financieramente independientes y hubo toda una negociación para hacer esto posible.

En aquel momento, una fuente real dijo a HELLO!: “Como el Duque y la Duquesa de Sussex están retirándose como miembros senior de la Familia Real y trabajarán por su independencia financiera, el uso de la palabra Royal, en el contexto necesario está siendo revisado. Las discusiones siguen. Como parte de este proceso de transición, hacia el nuevo capítulo del Duque y la Duquesa de Sussex, las planeaciones están adelantadas alrededor del lanzamiento de una nueva organización sin fines de lucro. Los detalles serán compartidos en su momento”.

