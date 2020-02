Los aretes de doña Letizia que vas a querer

Aunque el clima en nuestro país haga que no lo parezca, el invierno sigue en pleno, por lo que se aprecian los toques de color y calidez cuando de guardarropa se trata. Eso lo sabe muy bien la Reina Letizia de España, quien terminó con la agenda oficial de esta semana en dos audiencias en el Palacio de Zarzuela. Primero, se encontró con representantes de la asociación Visual Teaf, para después recibir a la Federación de Asociaciones de celiacos de España. Aprovechando lo casual del viernes, doña Letizia recurrió a una pieza de su guardarropa, que gracias a sus flores, dio el toque de calidez a su estilo.

Para estos compromisos, doña Letizia eligió de su clóset el vestido el vestido que le vimos el pasado 19 de noviembre, cuando acompañó a su suegra, la Reina Sofía, a la inauguración del Mercadillo Nuevo Futuro. Se trata de un shirt-dress de corte asimétrico en la falda, en rosado con estampado de flores otoñales en naranja y marrón, diseño de Hugo Boss -la firma de cabecera de la Reina-. Con un cinturón bicolor, de forro naranja, el modelo Kalocca ya no es tan fácil de encontrar pero en algunas tiendas especializadas puedes correr con la suerte de conseguirlo de su precio original de 449.99 libras esterlinas (alrededor de $11,249 pesos mexicanos), por solamente 225 libras (algo así como $5,625 pesos mexicanos). Los tacones en terracota con piel de texturas son de su firma favorita de calzado, Magrit.

Que si se pensaba que esto ya había dado todo el toque de color al look de la Reina, faltaba ver los pendientes. Demostrando que nunca hay suficiente color, esta mañana, doña Letizia eligió los aretes de la colección New Romance de Tous. En oro, los pendientes tienen un hilo con coloridas piedras colgantes, dando no solo profundidad al diseño, sino también un toque alegre. Dejando ver su versatilidad, estos aretes están diseñados para usarse tanto con como sin los hilos colgantes de piedras. ¿Lo mejor? Es que aunque su precio original era de $12,100 pesos mexicanos, se encuentran en rebaja por solamente $4,900.

El toque final del look estuvo en el anillo Karen Hallam que ha encantado a doña Letizia. Hecha a mano, la sortija está hecha de plata con baño de oro con un aro oversize. Puedes conseguirlo por 90 euros (alrededor de $2,070 pesos mexicanos).

