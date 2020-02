‘Livin’ on a prayer’, la divertida conversación entre Harry y Bon Jovi El simpático intercambio fue parte de la promoción de un evento de caridad

Desde que abrieron su perfil, los Duques de Sussex han demostrado su experiencia en las redes sociales. Por lo que no ha sido raro que recurran a herramientas novedosas para promocionar sus eventos, como ha hecho en esta ocasión el Príncipe Harry con un poco de ayuda de Jon Bon Jovi. Tal como se había anunciado recientemente, ante la información de los eventos de transición que los Sussex tendrán en Londres antes de despedirse oficialmente de sus puestos senior en la Familia Real británica, el Príncipe Harry tendrá una aparición con el cantante como parte de la promoción de los Invictus Games.

Para promocionar esta colaboración, en el perfil de los Duques se publicó el video de una conversación -que quisieron dejar claro, no fue real-, en la que el Príncipe y el intérprete se ponían de acuerdo. Por supuesto, si se trataba de algo casual, la conversación tenía que tener una que otra broma y un poco de lenguaje informal, algo que los seguidores de la cuenta disfrutaron al máximo.

“Harry, ¿cómo va todo?”, comienza el intercambio con Harry respondiendo simpáticamente, haciendo alusión a uno de los éxitos musicales más grandes del cantante: “Todo bien. Solo livin’ on a prayer (viviendo en una plegaria). ¿Qué pasa?”. Listo para promocionar el evento, Bon Jovi responde: “Voy a estar en Londres el 28 de febrero y tengo una idea #invictus”. Harry rápidamente responde: “Genial. ¿Vienen tú y la banda?”. El cantante responde: “Solo yo por ahora. Pero no te preocupes, tengo unos reemplazos que creo que pueden funcionar”, haciendo gala de su sentido del humor, Harry dice: “¡Ja! No esperes que yo cante, PERO lo intentaré”.

Aunque como bien se explica en la publicación, éste es un intercambio de la ficción, el que el Príncipe dé algunas notas no sería raro, pues hay que recordar que en una ocasión similar, el Príncipe William dio su interpretación de Livin’ on a Prayer con Bon Jovi y Taylor Swift, por una buena causa.

Harry y Bon Jovi se reunirán en los Abbey Road Studios -el mítico lugar que se hiciera famoso desde época de los Beatles y que se convirtiera en todo un espacio de culto para los amantes de la música- el próximo viernes 28 de febrero con miembros del Invictus Games Choir, quienes están grabando un sencillo llamado Unbroken. Las ganancias de la venta de esta canción serán una donación para la Invictus Games Foundation. Destaca que el tema fue escrito por Jon Bon Jovi para atraer atención a los veteranos que viven por PTSD (estés post traumático) y honrar su servicio.

Ésta no es la primera vez en la que Harry hace algo similar. Recordemos el divertido intercambio que protagonizó con Michelle y Barack Obama, en el que hasta la Reina Isabel aceptó participar por tratarse de una buena causa.