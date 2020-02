En un futuro será rey, pero hoy el Príncipe Carlos no tiene problemas en usar sus mismos abrigos de los 80s El Príncipe cree en la sustentabilidad por lo que saca el máximo provecho de sus prendas

Sí, es el primero en la línea de sucesión al trono, pero eso no significa que el Príncipe Carlos tenga un clóset muy fastuoso. A sus 71 años, el Príncipe sabe de la importancia de la calidad de sus prendas, sobre todo porque no tiene problema en sacar el máximo provecho de su guardarropa. Si no lo crees debes saber que el Príncipe tiene dos abrigos que usa frecuentemente de los años 80s. Aunque la tendencia en las últimas décadas se ha basado en la fast fashion, con prendas que deben ser reemplazadas con cada vez más frecuencia, el Príncipe cree en la sustentabilidad de mantener sus prendas siempre vigentes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¡Tras los pasos de Meghan Markle! El Príncipe Carlos colabora en una colección de moda

Como pocas veces, Kate y William aparecen con el Príncipe de Gales y su esposa

En específico, hay dos abrigos que no hemos dejado ver en el Príncipe desde 1988, uno en color camello -que en sus reparaciones ya tiene el cuello reforzado con una tela más reciente- y uno de tweed café con botonadura cruzada de la firma Anderson & Sheppard. ¿Cómo lo ha logrado? En primer lugar, el Príncipe recurre a los estilos clásicos, para que los modelos se vean tan vigentes hoy como cuando los estrenó en los años 80s. En lugar de comprar piezas nuevas, Carlos cree en reparar y reciclar su ropa, por lo que no es raro verlo con trajes y zapatos que tienen ya varias décadas de vida. Hay que recordar que el Príncipe es uno de los principales promotores de textiles sustentables como la lana, en Gran Bretaña.

VER GALERÍA

Pero si hay que tener cuidado para mantener las piezas en el mejor estado, también hay que cuidar que las medidas no cambien con el paso de los años. De forma muy simpática, durante su visita al taller de camisas a la medida de Emma Willis en Gloucestershire, el Príncipe bromeó sobre la ‘eterna batalla’ de mantenerse en forma. Después de hacer un recorrido por la fábrica que apoya a soldados que fueron heridos en servicio, le entregaron una camisa hecha especialmente para él: “Es muy amable de su parte, han conseguido mis medidas. Lucho para mantenerlas iguales, es una eterna batalla”.

VER GALERÍA

Y es que, al parecer, el taller utilizó las medidas que tienen del Príncipe desde hace seis años. Emma comenzó su negocio en 1989 en Jermyn Street en Londres, que se encuentra muy cerca de la residencia oficial del Príncipe, Clarence House. “Se acercó a mí uno de sus estilistas (del Príncipe) hace seis años y me dijo que Su Alteza Real quería probar mis camisas. Así que fui a Clarence House y medí a Su Alteza Real por primera vez y hemos hecho sus camisas desde entonces”, contó Willis.

VER GALERÍA