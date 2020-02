Los Windsor anuncian un segundo divorcio en lo que va del mes

El Conde de Snowdon, hijo de la difunta Princesa Margarita, y su esposa, la Condesa de Snowdon, han anunciado que se están separando. La pareja real, que lleva 25 años casada, reveló que fue una decisión amistosa. Un portavoz de la pareja dijo: "El Conde y la Condesa de Snowdon han acordado amigablemente que su matrimonio ha llegado a su fin y que se divorciarán. Piden a la prensa respete su privacidad y la de su familia". El Conde: David Armstrong-Jones y su esposa Serena se casaron en 1993, y comparten dos hijos, el Vizconde Linley, Charles Armstrong-Jones y Lady Margarita Armstrong-Jones. Si bien los niños tienden a permanecer fuera del ojo público, Margarita fue una de las damas de honor en la boda real del Príncipe William y Kate Middleton en 2011, y más recientemente fue fotografiada con el resto de su familia en la boda real del Príncipe Harry y Meghan Markle.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La Reina Isabel II tiene una relación cercana con los hijos de su querida hermana. En 2018, el biógrafo real Christopher Warwick dio un vistazo de cómo era la vida de los pequeños lejos del centro de atención, en el documental Princess Margaret: The Rebel Royal. Ahí, Warwick aseguró que a menudo los niños del matrimonio solían quedarse con la Reina mientras sus padres vacacionaban. “La Reina cuidaba de David y Sarah… y les encantó". Christopher ahondó más en el tema y añadió: "La princesa Margarita era una buena madre, pero lo fue aún más cuando los niños crecían. Ella no era la más maternal de las mujeres, por lo que particularmente no estaba interesada en bebés y niños pequeños".

La noticia se da unos días después de que el primo segundo del Conde, Peter Phillips, anunciara su separación de su esposa Autumn Phillips. La pareja real hizo pública su decisión la semana pasada, pero al parecer informó a sus familias de su separación el año pasado. Autumn no se unió a Peter y al resto de la familia real para la misa de Navidad en Sandringham en diciembre pasado, ni apareció en la sesión anual de su esposo en la finca de Queen's Norfolk el mes pasado. La pareja comparte dos hijas, Savannah, de nueve años, e Isla, de siete, y continuarán viviendo en Gloucestershire para que ambos puedan estar cerca de sus pequeñas.