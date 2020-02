Kate: ‘Soy más feliz cuando estoy con mi familia en el campo, completamente sucios’

Como nunca antes, la Duquesa de Cambridge -de soltera Kate Middleton- abrió su corazón para compartir sus experiencias en la maternidad en el podcast Happy Mum, Happy Baby de Giovanna Fletcher, como parte de la campaña de su encuesta 5 Big Questions, enfocada en los padres de familia. Como se sabe, la esposa del Príncipe William tiene un especial interés en el cómo los primeros años son determinantes por el resto de su vida, por lo que se enfoca en el trabajo con madres de familia, cuidadores y todas las personas relacionadas en el primer desarrollo de los infantes. Fue así que aceptó la invitación al podcast dedicado a las madres, donde compartió cómo ha vivido sus embarazos, los nacimientos de sus tres hijos y las grandes alegrías -y retos- que ha enfrentado con el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis.

“Soy feliz cuando estoy con mi familia en el campo, completamente sucios”, dijo una honesta Kate al ser cuestionada sobre cuándo es más feliz, al terminar la entrevista. Hay que recordar que los Duques aprovechan cada oportunidad que tienen para pasar tiempo en su residencia de campo Anmer Hall, donde pueden disfrutar al máximo de la naturaleza en familia. Completamente instalada en su papel de mamá, Kate respondió a muchas interrogantes sobre su vida en este podcast. Y es que, como todas las mamás, la Duquesa confesó tener inseguridades cuando de su maternidad se trata, además de que habló con gran naturalidad de momentos que todos recordamos, como aquella salida del hospital para presentar al Príncipe George, solo unas horas después de su nacimiento.

Al preguntarle, cómo fue saber que tanta gente los esperaba afuera del hospital tras un momento tan especial en su vida, Kate respondió con una cálida franqueza: “Sí, fue un poco aterrador…no voy a mentir”. Pero ella tenía claro por qué se tenía que hacer, “Todo mundo nos había apoyado tanto a William y a mí, y estábamos muy conscientes de que esto era algo por lo que todos estábamos emocionados y estábamos muy agradecidos por el apoyo que el público nos había mostrado, y el que nosotros pudiéramos compartir esa alegría y aprecio con el público, sentí que era muy importante. Pero, a la vez, estaba ligado a un bebé recién nacido, y a padres inexpertos, y la incertidumbre de lo que traería, así que había todo tipo de emociones mezcladas.

Cuando Giovanna preguntó a Kate si ha tenido algunas dificultades como mamá, sin reparo la Duquesa respondió: “Sí, totalmente, y cualquiera que diga que no ¡está mintiendo! Sí, todo el tiempo, sí. Incluso esta mañana, yendo a la visita a la guardería, George y Charlotte estaban como, ‘Mami, ¿cómo es posible que no nos vayas a llevar hoy a la escuela’. Pero, no, es un reto constante, lo escuchas todo el tiempo de mamás, incluso mamás que no necesariamente trabajan, y son jaladas en distintas direcciones teniendo que balancear la vida profesional con la vida familiar…y siempre estás cuestionándote tus propias decisiones y tus propios juicios y cosas como esa, y creo que eso empieza desde el momento que tienes un bebé”.

