Kate y sus ovejitas, la divertida aparición de la Duquesa de Cambridge

Tal como sucede en los cuentos de princesas, la Duquesa de Cambridge -de soltera Kate Middleton- tiene una gran facilidad cuando de animales se trata. No se le ve muy a menudo en contacto con ellos en público, pero cuando tiene la oportunidad, se deja ver divertida y muy hábil cuando de la vida de campo se trata. Esto sucedió esta mañana, cuando solo un día después de su aparición con el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, Kate ha hecho una visita sorpresa al Norte de Irlanda como parte de su encuesta sobre la infancia temprana. La esposa del Príncipe William visitó The Ark Open Farm en Newtownards, para hablar con algunos padres para platicar sobre la crianza de sus pequeños hijos, tema en el que se ha enfocado en las últimas semanas.

Desde el 21 de febrero, que Kate lanzó su encuesta 5 Big Questions on the Under Fives, la Duquesa ha viajado alrededor de Gran Bretaña para participar en eventos que le ayuden a acercarse a los padres en los que está enfocado el estudio. Recordemos que desde hace algunos años, Kate ha decidido dedicarse a hacer énfasis en la importancia de los primeros años de vida, algo de lo que sabe muy bien pues con tres pequeños en casa, ha podido aprender mucho del tema.

Ésta fue una visita sorpresa, pero vaya que fue bien recibida por grandes y pequeños. Siempre, especialmente cálida con los niños, Kate decidió asistir a esta convivencia en un look muy cómodo que le permitiera no solo jugar con ellos, sino también poder conocer a todos los animalitos de la granja. La Duquesa lució una chaqueta modelo Defence de Barbour de 199 libras esterlinas (alrededor de $4,975 pesos mexicanos), que le hemos visto ya en algunas ocasiones anteriores.

Con skinny jeans negros, que suelen ser de Zara, Kate combinó su chamarra con un suéter de cashmere, con cuello alto de Marks & Spencer con un precio de 89 libras esterlinas (aproximadamente $2,225 pesos mexicanos). El toque final lo dieron sus infalibles botas Penelope Chilvers, desde el 2004 este modelo de 475 libras esterlinas (cerca de 11,875 pesos mexicanos) es el favorito de la Duquesa y la ha acompañado alrededor del mundo.

Entre risas, Kate no solo se mostró encantada al alimentar una ovejita con los niños y de lo más divertida al encontrarse con una alpaca. Pero mostrando que ella es una mujer de campo, ni se inmutó cuando le presentaron una víbora de exhibición.

