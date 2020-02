Meghan Markle y el Príncipe Harry regresarán al Reino Unido con el bebé Archie a petición de la Reina

El Duque y la Duquesa de Sussex se han instalado en su nueva vida en Canadá, acompañados de su hijo Archie, manteniendo un perfil relativamente bajo, mientras se van adaptando a los nuevos cambios. Sin embargo, se ha solicitado que Meghan Markle y el Príncipe Harry se hagan presentes para el servicio de la Commonwealth en la Abadía de Westminster, que tendrá lugar el 9 de marzo. De acuerdo con el Sunday Times, este será uno de los compromisos oficiales de la pareja y tras cumplirlo volverán a Canadá. Al evento también asistirán otros miembros de la familia real, incluidos los Duques de Cambridge, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall.

Esta semana, Harry y Meghan asistieron a un exclusivo evento en Miami, en el que fueron oradores invitados en una cumbre de inversores de Florida, patrocinada por JP Morgan. Durante su participación, el hijo menor del Príncipe Carlos se sinceró y habló sobre cómo ha lidiado a lo largo de los años con la ausencia de su madre, la Princesa Diana. Según varios informes, Harry fue muy abierto al hablar de cómo la trágica muerte de su mamá lo afectó cuando era apenas un niño, evento que al día de hoy lo ha llevado a buscar ayuda profesional. Según los informes, el Duque también habló de la decisión que tomó de ser financieramente independiente de la familia real, una decisión que no lamenta, ya que no quiere que Meghan y su hijo pasen por lo que él vivió cuando era menor.

Un portavoz de los Sussex no quiso hacer comentarios sobre la agenda privada de los Duques, pero HELLO! pudo confirmar que la pareja asistió a la reunión con banqueros en Miami en la que Harry fue orador. La aparición de la pareja se da tan solo unos días después de que HELLO! diera a conocer que Harry y Meghan rechazaron una invitación para presentar el premio a la Mejor Película durante la entrega de los Oscar este domingo. Según una fuente, los Duques “se sintieron honrados por la solicitud, pero rechazaron la invitación”.

En uno de sus compromisos finales antes de volar a Canadá el mes pasado, Harry dijo a los invitados en una cena benéfica para Sentebale que el Reino Unido siempre será su hogar y que él y Meghan esperaban servir a la Reina y al país. "El Reino Unido es mi hogar y un lugar que amo. Eso nunca cambiará", dijo. "Crecí sintiendo el apoyo de muchos de ustedes, y vi como recibían a Meghan con los brazos abiertos mientras me veían encontrar el amor y la felicidad que había esperado toda mi vida".

Harry continuó: "Seguiré siendo el mismo hombre que aprecia a su país y que dedica su vida a apoyar las buenas causas, a las organizaciones benéficas y a las comunidades militares que son tan importantes para mí. Juntos, me han dado una educación sobre la vida. Y estar al frente de este rol me ha enseñado más sobre lo que es correcto y justo de lo que podría haber imaginado. Estamos dando un salto de fe. Gracias por darme el coraje para dar el siguiente paso".