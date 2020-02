El Príncipe William: ‘Charlotte es encantadora, como mi esposa’

Quién dice que el romance está muerto. A nueve años de su matrimonio, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, están más enamorados que nunca. Para muestra la aparición conjunta que tuvieron ayer por Gales, en donde el Príncipe dio muestra de su galantería al hablar sobre las mujeres de su vida. No es raro que los Duques comenten algunos detallitos sobre sus hijos con las personas que se reúnen para saludarlo, pero de vez en vez se dan licencias para dejar ver cómo es su vida tras las puertas de palacio.

Esto es lo que sucedió esta ocasión, cuando el Príncipe William no solo hizo un cumplido a su hija, sino de paso, aprovechó para reconocer a su mujer. Una mujer en The Mumbles se acercó al Duque para decirle que su hija de cuatro años era su favorita, y según reporta People, él respondió: “Sí, ella es encantadora, tal como mi esposa”. Aunque suele ser muy formal cuando se trata de compromisos oficiales, el Príncipe quiso hacer este guiño a Kate, con quien a lo largo de la aparición se mostró de lo más cálido y divertido, intentando arrancarle una carcajada.

La realidad es que no es la primera vez que los Duques reciben halagos por la pequeña Charlotte, quien con su simpatía ha encantado al mundo. Desde sus tiernos saluditos a la cámara, hasta aquella sacada de lengua que le ameritó un regaño de mamá, Charlotte se ha vuelto la consentida de los reflectores. Qué decir de su aparición en el servicio religioso de Navidad, cuando espontáneamente regaló un abrazo a una mujer que le dio un inflable en forma de flamingo.

Los tres hijos de los Duques de Cambridge se han ganado un lugar en el corazón del mundo que los ha visto crecer. George con su encantadora formalidad, la espontánea Charlotte y el tiernísimo Louis, que ha dejado claro, es quien le saca canas a sus papás; los tres nietos de la Reina Isabel han renovado a la Familia Real.

Ésta no fue la única ocasión en la que el Príncipe habló de sus hijos durante esta visita, de hecho, reveló un poco de la rutina de noche que tienen los niños Cambridge. Al parecer, a pesar de tener una agenda nada sencilla, el Príncipe William se encarga de la hora del cuento antes de dormir. Al conversar sobre el libro Room On The Broom de Julia Donaldson, William dijo: “Le leo esto a mis hijos todo el tiempo”.

