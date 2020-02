Kate Middleton y el Príncipe William brillan sobre la ‘red carpet’ de los Bafta 2020

Cerrando con broche de oro la alfombra roja, Kate Middleton y el Príncipe William acapararon todas las miradas a su llegada a los Bafta 2020, donde los vimos arribar al Royal Albert Hall, de Londres, donde derrocharon glamour; ella en un estilo vestido Alexander Mcqueen, una de sus firmas predilectas. La Duquesa de Cambridge sorprendió al reutilizar este diseño que estrenó en 2012, durante su visita al sudeste de Asia, en el Jubileo de Diamante.

Para celebrar su décimo año como presidente de los BAFTA, el Príncipe William utilizó un esmoquin negro, atuendo con el que dio lecciones de estilo al lado de su esposa quien se convirtió en la mejor vestida de la gala con un vestido blanco, con detalles dorados. Para esta noche, Kate optó por un maquillaje natural y un peinado alto, que dejó al descubierto sus joyas; un collar y pendientes de Van Cleef & Arpels, para la ocasión, complementó su look con un clutch dorado de Anya Hindmarch y tacones Jimmy Choo.

Esta noche, en su calidad de presidente de los BAFTA, el Príncipe William entregará el premio Fellowship, a la productora de cine Kathleen Kennedy, creadora de cintas Star Wars, incluyendo The Force Awakens, The Last Jedi y Rogue One. Desde que el Duque de Cambridge asumió su papel de presidente, los BAFTA se han convertido en una cita obligatoria para ambos.

Recordemos que la primera ocasión que Kate Middleton asistió a esta entrega fue en 2017, ocasión en la que también la vimos con un Alexander McQueen, un diseño con estampado floral, sin hombros, con el que presumió su embarazo del Príncipe Louis. En 2018 regresó a esta gala, con un vestido verde de Jenny Packham y, el año pasado, también la vimos en un diseño blanco, con un solo hombro, también firmado por McQueen.

