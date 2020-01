El look más imitable de Kate Middleton La Duquesa eligió una sencilla combinación para poder poner manos a la obra

Las últimas semanas han sido muy agitadas para la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton-, quien ha comenzado el año con una agenda llena. Por supuesto, cada una de estas apariciones ha sido analizada a detalle por los seguidores de su estilo, por lo que su visita de esta mañana a la Stockwell Gardens Nursery and Pre-School no ha sido diferente. Esta mañana se vio a la Duquesa luciendo un look muy sencillo y es que se trataba de una ocasión en la que necesitaba estar cómoda para poner manos a la obra. La madre de 3, acompañada por los aprendices de la London Early Years Chef Academy, sirvió el desayuno a los pequeños del colegio, con los que también se dio oportunidad de jugar y conversar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate y cómo salir bien librada de una mala jugada del viento

Kate y William rinden tributo a las víctimas del Holocausto

La Duquesa llegó muy contenta al colegio luciendo un abrigo abierto en azul cerúleo que aparentemente no le habíamos visto antes. Aunque es muy similar a varios que tiene un su clóset, por ser un color al que ha recurrido a lo largo de los años, no se ha logrado identificar todavía su procedencia. Ésta era una pieza únicamente de llegada, pues adentro de la escuela, para poder servir el desayuno se dejó ver con una sencilla combinación que puedes replicar con piezas que seguramente ya tienes en tu guardarropa.

Kate llevó su blusa de cuello isabelino de la firma Sezane. El jumper modelo Tulio que cuenta con algunos detalles de encaje en el pecho tiene un precio de 125 dólares (alrededor de $2,375 pesos mexicanos). Por supuesto, al tener un precio accesible y al haber sido visto ya antes en la Duquesa, se encuentra totalmente agotado, pero hay posibilidad de pedir que te avisen cuando esté de vuelta en stock.

VER GALERÍA

Para continuar con la idea de un look sencillo, Kate combinó su blusa con unos skinny jeans negros. Usualmente, cuando lleva este tipo de pantalones, la Duquesa recurre a un modelo muy cómodo de Zara. Dándole un toque final llevó sus botines de cierre de Russel & Bromley modelo Fab Dry en negro con tacón de madera que se consiguen por 295 libras esterlinas (algo así como $7,670 pesos mexicanos). No podían faltar sus sencillos aretes de filigrana de Accesorize que, aunque ya están agotados, se podían encontrar por solamente 5 libras esterlinas (aproximadamente $130 pesos mexicanos).

Así, muy cómoda, Kate pudo poner manos a la obra para servir el desayuno a los pequeños, con quienes lo pasó de maravilla. Esta visita fue parte de su iniciativa Early Years, que en esta ocasión se encargó de recalcar la importancia de una buena alimentación en la infancia temprana.

VER GALERÍA