¿Escrito en las estrellas? La astróloga de la Princesa Diana habla de Harry y Meghan

La decisión del Príncipe Harry y Meghan Markle de dejar de lado sus papeles de miembros senior de la Familia Real británica ha tomado al mundo por sorpresa, pero hay una persona que predijo esta situación hace unos meses ya. Conocida en Gran Bretaña como ‘la astróloga real’, Debbie Frank trabajó cercanamente con la Princesa Diana después de que se conocieran en febrero de 1989. Con una relación cálida y cercana, Debbie no solo estudió a detalle lo que los astros decían para Diana, sino que en los últimos años también se ha referido a sus hijos y, aparentemente, las estrellas ya apuntaban a un cisma como el que vimos hace un par de semanas.

Sorprendentemente, hace algunos meses, Debbie predijo que Harry y Meghan se retirarían de sus deberes reales. La astróloga vio venir que la pareja tendría problemas adaptándose a la estructura real. “Dije que Meghan y Harry se convertirían en una poderosa pareja que no encajaría en la estructura de la Familia Real. El eclipse lunar, que estuvo cercano al cumpleaños de Kate, creó muchos movimientos y cambios que cruzaron directamente con los mapas de la Familia Real. A la Reina le venían muchos movimientos y todo iba a llegar a una culminación en enero”, ha explicado Debbie a HELLO!.

Si eres una de las personas que cree en el poder de los astros, debes saber que según Debbie, las cosas no se calman y el resto del 2020 habrá más olas por venir. La astróloga explicó: “Es el inicio de una serie de cambios. Es un poco como cuando hay un terremoto y hay réplicas que vienen a su paso, así que creo que se verán venir varios cambios”.

Al hablar de cuando los Duques de Sussex se conocieron, Harry dijo que ‘las estrellas estaban alineadas’ y según Debbie no estaba muy lejano a la realidad. “Para Harry (Virgo) y Meghan (Leo) definitivamente había algo escrito en las estrellas al principio de julio del 2016, cuando la Luna Nueva en Cáncer cayó directamente en el Marte de Meghan (planeta del deseo) y el punto del matrimonio para Harry. Era un punto clave para los dos”, narra, “Ahora tenemos un épico encuentro entre Saturno y Plutón en el punto del matrimonio de Meghan provocando un alto, la realidad sin adornos, de que ella simplemente no puede florecer dentro del sistema real. Ella posiblemente cree que su matrimonio caería en una espiral y no sobreviviría si viviera en los confines de los protocolos reales y el escrutinio de los medios. Esta extrema perspectiva de ‘vida o muerte’ es reflectiva de estar atorada en Pluto y la vibra de ‘ahora o nunca’ de Saturno. Es el momento de la verdad. Sin dudas”.

¿Qué tal? Al parecer los astros marcaban algo que nadie vio venir.

