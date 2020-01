La tierna salidita al museo del Príncipe Louis mientras mamá trabajaba

La agenda de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, esta semana estuvo por demás ocupada. Desde una recepción en el Palacio de Buckingham, una aparición sorpresa en un museo y un día completo de gira por distintos puntos de Inglaterra que la llevaron desde un centro para bebés hasta una cárcel. Pero el que ella esté ocupada no significa que el Príncipe Louis la esté pasando nada mal. Al parecer, Louis tiene sus propias aventuras acompañado por su niñera María Teresa Turrión, pues el más pequeño de los niños Cambridge fue visto en el Natural History Museum de Londres el miércoles pasado.

Algunos visitantes se sorprendieron al reconocer al Principito y a su niñera en el museo que no solo está muy cerca de su casa en el Palacio de Kensington, sino que también es conocido como uno de los lugares favoritos del Príncipe George. Tal como su hermano mayor, parecer que Louis se ha convertido en un visitante especial de este lugar en donde los dinosaurios fueron su adoración -como fueron de su hermano mayor- según se ha podido ver en una serie de fotografías compartidas por los visitantes en redes sociales. En ellas se ve que las bajas temperaturas no son ninguna limitante para Louis, quien se puede ver visitando el lugar con un trajecito para la nieve azul marino a juego con tenis Nike para poder correr libremente.

Aunque Louis tuvo que quedarse en casa, mientras sus hermanos estaban en el colegio y su madre cumplía con sus obligaciones reales, los pequeños nunca estuvieron lejos de la mente de su mamá. El miércoles, la Duquesa fue vista llevando un collar que rendía homenaje a sus niños con las letras G, C y L, iniciales de sus primeros nombres. La joya es el Gold Midnight Moon de la compañía de Daniela Draper y se puede conseguir por 1,070 libras esterlinas (alrededor de $28,355 pesos mexicanos).

Muy orgullosa de sus pequeños, recientemente Kate contó que Louis está empezando a sostenerse por sí mismo, algo que lo tiene muy contento. El más chico de los Cambridge cumplirá dos años apenas en abril próximo, pero eso no hace que no sea tan travieso como sus hermanos mayores. Los Duques han contado que nunca pueden quitarle los ojos de encima y sus recientes apariciones no han dejado lugar a dudas. Otro tierno gesto que ha caracterizado a Louis, es que como muchos bebés no quiere dejar de chuparse el dedo y una que otra vez ha sido descubierto por los paparazzis en pleno momento de relajación.

