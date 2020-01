Harry quiere ‘desesperadamente’ que Archie crezca lejos del protocolo y la realeza

La conocida activista y experta en chimpancés, Jane Goodall, que conversó con el Príncipe Harry para la edición especial de Vogue del 2019, ha revelado que el Príncipe Harry se ‘sentía limitado’ y ‘desesperadamente quería que el pequeño Archie creciera lejos de la pompa y la realeza’. La primatóloga hizo estas revelaciones en Radio 4 del Reino Unido mientras hablaba con el programa Today. Jane dejó entrever que la discusión en la que esto salió a la luz pudo haber sucedido cuando visitó al Duque y la Duquesa de Sussex en Frogmore Cottage en junio pasado.

Hablando de su decisión de retirarse de la vida real, ella explicó: “Bueno, no me sorprende, después de haberlos conocido a los dos. Sé que el Príncipe Harry se sentía realmente limitado y quería desesperadamente que el pequeño Archie creciera lejos de toda la pompa y realeza, eso lo sé. No he estado en el Reino Unido. No he seguido las noticias…no tenía idea de que algo como esto iba a pasar”.

Con conocimiento de causa, Jane enalteció al Príncipe: “Yo solamente pienso que él es maravilloso, una persona maravillosa y tuvimos una entrevista increíble…y pensé que Meghan me quería entrevistar y él dijo: ‘No, yo voy a entrevistar a Jane’”. Al momento de la entrevista, a través de la cuenta de Instagram de los Sussex se leyó que Harry y Jane habían tenido ‘una íntima conversación sobre el ambiente, activismo y cómo ven al mundo’.

Jane no ha sido la única personalidad que ha alzado la voz para comentar sobre la decisión de los Sussex. Oprah también quiso defender a la pareja, y con su mejor amiga Gayle King -las dos invitadas al baby shower de Meghan en Nueva York el año pasado-, han compartido sus opiniones a favor de la decisión tomada por los Duques.

“Los apoyo al 1,000 por ciento. ¿Sabes por qué los apoyo? Los apoyo por que creo que cuando has pensado algo por tanto tiempo como ellos lo han hecho -e incluso el comunicado de la Reina dice: ‘esto ha estado pasando desde hace meses’, estas discusiones se han tenido por meses- y cuando Harry dijo en el comunicado de su caridad el otro día, que el había tomado la decisión para seguir adelante con su nueva familia en paz, quién no siente lo que se necesita para tomar esa decisión de renunciar a todo lo que has conocido toda tu vida para decir voy a elegir una nueva vida o lo que yo creo que es le verdadera visión para mí”, dijo a TMZ.

