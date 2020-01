La agenda de Kate más ocupada que nunca, con todo y su falda de Zara que ha encantado

Después de la tormenta del Megxit, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- ha retomado su agenda con toda la fuerza. Si el lunes por la noche asistió a una recepción en el Palacio de Buckingham del brazo del Príncipe William y ayer tuvo una aparición sorpresa en un museo, esta mañana la Duquesa ha sorprendido en el Ely and Careau Children’s Centre en Cardiff, a donde asistió a una clase sensorial para bebés. Kate ha velado siempre por los más pequeños y con su nuevo proyecto en mano, con una encuesta para su iniciativa Early Years, enfocándose en los primeros años de vida como base del desarrollo, no se ha alejado de su principal interés.

La Duquesa llegó a Cardiff bien enfundada en un elegante abrigo beige de Massimo Dutti. Aunque en México ya no está disponible, porque se trataba de una pieza de rebaja, se sabe que tuvo un precio final de 149 libras esterlinas (alrededor de $3,945 pesos mexicanos). Con botonadura cruzada y solapas abiertas, parecía que ésta sería la pieza clave del look de Kate, pero la realidad se escondía debajo del sobretodo.

Debajo del abrigo, Kate llevaba un suéter de cuello alto en negro que dejaba lucir al máximo su falda plisada corte midi en animal print. Puede ser que esta pieza se te haga conocida y es que fue una de las faldas más vistosas de la temporada pasada en Zara y se podía conseguir por $999 pesos mexicanos. Entre las rebajas la pieza voló antes siquiera que se le viera a Kate, que la ha lucido al máximo esta mañana.

Alargando su figura y dándole vida a su falda, Kate llevó sus botas altas negras de gamuza de Ralph Lauren que tienen un precio de 1,100 dólares (algo así como $20,900 pesos mexicanos). Con la melena suelta se alcanzó a ver que la Duquesa llevaba sus aretes en filigranas de Accessorize que costaron solamente 5 libras (aproximadamente $130 pesos mexicanos). El toque final fue un dije en dorado que contrastó perfectamente con su look. Aunque todo apuntaba a que es collar de Merci Maman que su hermana Pippa le regaló al convertirse en mamá con el nombre de George grabado, es un collar similar de Daniel Draper con las iniciales de sus tres hijos. El modelo Gold Midnight Moon se puede conseguir por 1,070 libras esterlinas (alrededor de $28,355 pesos mexicanos).

El estiloso look no impidió que Kate pudiera jugar con los pequeños y participar en todo tipo de actividades. Demostrando que su faceta maternal es la más importante para ella, la Duquesa compartió no solo con los niños, sino también con las madres y padres, con los que compartió sus experiencias personales con sus tres hijos.

