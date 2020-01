¿A quién tendrán que hacer reverencia Harry y Meghan?

Es una época de grandes cambios en la Familia Real británica, en la que todos se encuentran adaptándose a la decisión del Príncipe Harry y Meghan Markle de retirarse de su posición como miembros senior. Después del inesperado anuncio de la pareja se ha desatado una gran ola de especulaciones en la que todo ha sido analizado. Sus títulos, sus finanzas y hasta sus posiciones en la familia real han sido analizadas. Entre éstas, una de las preguntas más frecuentes es si Harry y Meghan tendrán que hacer una reverencia a otros familiares como el Príncipe William y Kate Middleton. Es por esto que aquí te explicamos qué sucederá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La respuesta de la Duquesa de Cornwall al ser cuestionada por Harry y Meghan

Que siempre no…el Palacio de Buckingham anunciará cómo se debe llamar a Harry y Meghan en esta nueva etapa

Mientras que los Cambridge tienen una posición más alta en la línea de sucesión -incluso desde antes de la císmica decisión- la realidad es que en Gran Bretaña pocas veces se hacen reverencias el uno al otro. Éste es un honor que suelen reservar para la Reina, a quien todos deben hacerle reverencia la primera vez que la vean, así como al Príncipe Felipe. Lo mismo sucede con monarcas extranjeros, por lo que es muy poco probable que Harry y Meghan tengan que cumplir con esta formalidad en el futuro.

VER GALERÍA

A pesar de lo que se podría creer, no hay códigos obligatorios de conducta al conocer a la Reina o a cualquier otro miembro de la Familia Real, aunque lo común es que la gente se adhiera a las cortesías tradicionales. Según el sitio oficial de la Familia Real, es correcto que los hombres hagan una pequeña inclinación de la cabeza hacia el frente, mientras las mujeres hacen una pequeña reverencia. Al conocer a un royal, lo correcto es referirse a la Reina como Su Majestad y después llamarle ‘Ma’am’ -señora-. En caso de los otros miembros de la familia, se les suele presentar como Su Alteza Real, y se les refiere después como Sir -señor- o Ma’am, en el caso de las mujeres. Esto ya no sucederá en el caso de Harry y Meghan que ya no usarán esta condición en su vida pública.

Nadie mejor para seguir el protocolo que los propios royals, si no lo crees, solo tienes que recordar a una adorable Princesa Charlotte que a sus cuatro años hizo una perfecta reverencia a la Reina en la Navidad del 2019 en Sandringham. Según la historiadora Marlene Eilers Koenig, los niños de la realeza comienzan con esta tradición desde una muy corta edad. “Definitivamente, a los cinco años. La única persona a la que le hacen una reverencia es al soberano. Una Alteza Real no le hace reverencia a otra Alteza Real. Sí, hay artículos que lo indican, pero no es realidad”, dijo a HELLO! al explicar que aunque en las reglas está escrito, en la práctica no es visto.

VER GALERÍA