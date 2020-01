La respuesta de la Duquesa de Cornwall al ser cuestionada por Harry y Meghan

En medio de la ola de reacciones sobre la partida del Príncipe Harry y Meghan Markle, la Familia Real británica ha logrado permanecer en silencio, apegándose únicamente al comunicado de la Reina Isabel en el que ha mostrado su completo apoyo a los Sussex. Pero con las agendas regresando a la normalidad, no ha sido raro que algún royal sea cuestionado sobre su opinión ante lo sucedido. Eso le pasó a la Duquesa de Cornwall durante su visita al Prospect Hospice en Wiltshire. ¿Qué ha respondido la esposa del Príncipe Carlos?

A su salida del hospicio, un reportero no aguantó las ganas y fuera de todo protocolo gritó a la Duquesa: “¿Va a extrañar a Harry y a Meghan?”. En el video de la visita se le puede ver hacer una pausa mientras sonreía y contestar: “Por supuesto”. Aunque breve, la respuesta ha sido aplaudida en las redes sociales, pues según los usuarios, aunque claramente se vio sorprendida por una pregunta que no esperaba recibir, se mantuvo amable y respondió de forma correcta, dejando pasar la falta del periodista.

La pregunta se dio el lunes, precisamente el día en el que el Príncipe Harry dejó Reino Unido para comenzar su nueva vida con Meghan y Archie en Canadá. Antes de despedirse del que ha sido su hogar toda su vida, Harry dio un emotivo discurso la noche del domingo al dirigirse a miembros de su caridad Sentebale. “La decisión que hice por mi esposa y por mí de dar un paso atrás, no es una que haya hecho a la ligera. Fueron tantos meses de pláticas después de muchos años de retos. Y sé que no siempre he hecho lo correcto, pero en este caso, en verdad no había otra opción”, dijo.

Tal como ha hecho su familia al apoyarlo, el Príncipe ha rendido homenaje a los suyos en un momento tan complicado. “Siempre voy a tener el mayor respeto a mi abuela, mi Comandante en Jefe, y estoy increíblemente agradecido con ella y con el resto de mi familia, por el apoyo que nos han mostrado a Meghan y a mí en los últimos meses”, expresó visiblemente emocionado, “Voy a continuar siendo el mismo hombre que ama a su país y dedica su vida a apoyar las causas, caridades y comunidades militares que son tan importantes para mí”.

