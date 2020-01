Y ahora, ¿cómo se llamará a Harry y a Meghan?

Tras el cisma en el que el Príncipe Harry y Meghan Markle han dejado sus posiciones como miembros senior de la Familia Real británica, se han dado a conocer las resoluciones a las que la Reina Isabel ha llegado para permitir que esto suceda. Entre los distintos puntos que han sido ampliamente comentados, uno de los que más llamó la atención es el cómo se les llamará en adelante. Y es que uno de los puntos del comunicado emitido por el Palacio de Buckingham lee: “Los Sussex no usarán sus títulos de Su Alteza Real pues ya no serán miembros empleados de la Familia Real”.

Tras su decisión, Harry y Meghan se mantendrán como Duques de Sussex y de manera individual se les llamará Harry, Duque de Sussex y Meghan, Duquesa de Sussex. Esto es algo único en Reino Unido, pues esta modalidad es empleada tradicionalmente únicamente para las mujeres en caso de divorcio, para no crear confusión en situaciones en las que el heredero del título volviera a contraer nupcias. Es así que ante sus separaciones, al perder sus títulos de Su Alteza Real, a la madre de Harry se le conoció como: Diana, Princesa de Gales, mientras que la exmujer del Duque de York fue llamada Sara, Duquesa de York. Por supuesto, esto no significa que Harry dejará el título ‘príncipe’.

Pero, ¿qué es un título de Su Alteza Real? Creado en el siglo XVIII, se convirtió en una denominación para identificar a los miembros de rango más alto dentro de la Familia Real (los hijos y nietos del monarca). Aunque desde 1917 se limitó el número de personas que pueden llevarlo, en este momento además de los miembros directos de la familia, los conyugues de los primeros en la línea de sucesión también pueden tenerlo. Hay quienes han rechazado el título, por ejemplo, los hijos de la Princesa Anne, que desde su nacimiento crecieron sin ellos, al igual que hará Archie. El llevar este título viene con ciertas condiciones, la mayoría de ellas protocolarias, pero también prácticas, por ejemplo, en cuestiones de seguridad.

A diferencia de lo que se pensó en un momento, el que ya no usen los títulos de Su Alteza Real no significa que los pierdan. De hecho, en Gran Bretaña el que no hayan sido despojados por completo de ellos se ha interpretado como que la puerta se mantiene entreabierta para la revisión que se hará en un año en caso de que quieran volver. La razón por la que se decidió que ya no lo usaran es para evitar involucrar a la Corona en alguna negociación empresarial que hagan en el futuro.

Otro aspecto que ha causado mucha especulación es el de la línea de sucesión. Y no, aunque ante el desconocimiento del tema en nuestro país hay quien ha reportado otra cosa, lo cierto es que el Príncipe se mantiene en el sexto en la línea sucesoria y Archie queda en el séptimo sitio. La única forma en la que esto cambiaría es si hubiera una muerte o un nacimiento en las primeras posiciones de la familia.

