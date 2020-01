Cressida Bonas, exnovia de Harry, rompe el silencio sobre el Megxit

Pocas personas conocieron tanto al Príncipe Harry como sus exparejas, entre las que destaca Cressida Bonas. La joven socialité convertida en actriz, tuvo una relación formal con el Príncipe entre 2012 y 2014, por lo que no ha sido extraño que haya sido cuestionada sobre su opinión en referencia al anuncio que han hecho Harry y Meghan Markle de dejar su posición como miembros senior de la Familia Real británica. Cressida se encuentra en la promoción de su más reciente proyecto actoral, aún así, decidió limitarse a la hora de responder por el profundo respeto que todavía le tiene a quien fuera su pareja por dos años.

“No tomaría una posición porque se convertiría un titular”, respondió Cressida a ES Magazine, “Quiero hablar de mi trabajo. Y también (lo hago) por respeto”. La joven actriz británica siguió reflexionando al respecto. “¿Cómo me sentiría si el zapato estuviera en el otro pie y fuera mi ex el que hablara de mí?”, Cressida además admitió que parece que fue hace mucho que dejaron de frecuentarse: “Se siente como si hubiera sido hace mucho tiempo así que cuando surge se siente extraño porque estoy en una posición muy diferente ahora, me voy a casar, he aprendido mucho. Estoy mucho más cómoda en mi propia piel. Estoy creciendo”.

Tal como ha explicado Cressida, su vida se encuentra en una posición muy diferente en estos momentos. A sus 30 años, participa en la serie de crimen White House Farm, de ITV, además de que ha anunciado su compromiso con Harry Wentworth-Stanley. Cuatro años después de haber retomado su romance, la pareja se comprometió en agosto pasado.

Se cree que la pareja se conoció cuando los dos estudiaban en la Universidad de Leeds, salieron brevemente antes de que el empresario de bienes raíces se fuera de intercambio un año a Argentina. Fue precisamente en esta época en la que Cressida comenzó su relación de dos años con el Príncipe Harry después de que los presentara la Princesa Eugenia.

Cressida también fue cuestionada sobre cómo es percibida seis años después de su relación con Harry. “A nadie le gusta ser etiquetado, sin importar sobre lo que sea o desde dónde venga. Los pesares y barreras para mí son cuando estoy tratando de hacer mi trabajo y la gente quiere hablar de él. He trabajado muy fuerte y amo lo que hago, solo quiero continuar. Pero es todavía algo con lo que tengo que pelear. Es como es. Tal vez la gente siempre me preguntará sobre eso”, dijo resignada.

La actriz ha mantenido una buena relación con el Príncipe, tanto que fue una de las invitadas a la boda real en el 2018. Ahora, con su propia boda en el horizonte, ha explicado: “No soy la persona más organizada, no tendré una de esas gráficas que hacen las novias…No tendré una boda enorme, así no somos nosotros. No somos personas tradicionales, aunque Harry (su nuevo novio) me propuso matrimonio de la forma tradicional -nunca había pensado cómo alguien me lo iba a proponer-. Y no quiero un vestido de merengue. La gente se ve hermosa en ellos pero yo no creo que lo haría”.

