El significativo mensaje del Príncipe William que bien podría aplicar a lo que sucede con Harry y Meghan

Dejando detrás la tempestad, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- retomaron su agenda y aparecieron en su primer compromiso en conjunto del año. La pareja visitó Bradford, en donde tuvieron la oportunidad de recorrer varias caridades así como un establecimiento que es especialmente conocido en la comunidad. Cómplices y muy cercanos, los Cambridge se alejaron de la polémica que la Familia Real ha vivido la última semana, desde el anuncio de Harry y Meghan sobre su retiro como miembros senior, y se dejaron ver muy cálidos con la gente que se acercaba a ellos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate y su baratísimo vestido de Zara que ¡todavía está de rebaja! ¿Batido o agitado?

Los Duques de Cambridge, todo diversión en su primer acto tras el 'Megxit'

Fue precisamente, durante la reunión con la gente de Near Neighbours, una organización dedicada a unir a gente de diferentes religiones y etnias, que el Príncipe se puso reflexivo y dio un mensaje que bien podría aplicar a la situación que vive su familia en estos momentos. “A veces es complicado hacer entender a la gente que está bien tener retos. Solo tenemos que lidiar con ellos y necesitamos seguir adelante, en vez de estar detenido en parálisis y pretender que (los retos) no pasaron, algo que no es bueno”.

El mensaje que el Duque de Cambridge dio en otro contexto va muy de la mano con el mensaje que la Reina Isabel transmitió una vez acabada la llamada Cumbre de Sandringham. En un tono mucho más cercano al que suele usar en comunicados oficiales, escribiendo en primera persona, la Reina mostró su entero apoyo a las peticiones de los Sussex, explicando que por delante están los muchos detalles a afinar.

VER GALERÍA

“Hoy mi familia tuvo unas discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y su familia. Mi familia y yo apoyamos totalmente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una joven familia. Aunque hubiéramos preferido que se mantuvieran como Miembros de la Familia Real trabajando de tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia mientras se mantienen como una valiosa parte de mi familia”, comenzó el comunicado de la monarca.

En esta aparición, tanto el Príncipe William como Kate se mostraron muy relajados y enfocados en su labor, sin dejar que lo que ha sucedido en los últimos días los distrajera. Dando prueba de su buen humor, no solo mostraron sus dotes en la cocina, sino que también se dejaron encantar con un especial que se hizo especialmente para ellos con fotografías de su historia, con el que William vivió una divertida confusión. El segundo en la línea de sucesión no se pudo reconocer en una imagen que el juraba se trataba de la Princesa Charlotte.

VER GALERÍA