Kate y su baratísimo vestido de Zara que ¡todavía está de rebaja!

Éste no era un miércoles sencillo para el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. La pareja aparecía en su primer compromiso en conjunto del año después de los tensos momentos que la Familia Real británica vivió a principios de la semana con la Cumbre Sandringham. De hecho, a Kate no se le veía desde que el jueves pasado su cumpleaños se viera un tanto empañado con el anuncio de los Sussex de dejar su lugar como miembros senior de la Familia Real. Pero sin dejarse turbar por las tensiones, la pareja se dejó ver sonriente llegando a Bradford, en donde visitaron el City Hall, además de hacer una divertida parada posteriormente.

Si a su llegada, la Duquesa se veía sobria y estilosa con su abrigo verde de inspiración militar con cuello alto, bolsas safari y cintura enmarcada, de Alexander McQueen, la pieza de su look que en verdad ha dado de qué hablar es lo que llevaba debajo. Al ver las imágenes de sus compromisos del día, se pudo distinguir que Kate llevaba un elegante vestido con estampado pata de gallo que con una silueta de los años 30 resaltaba gracias a un moño en el cuello en el mismo vistoso diseño. Lo mejor es que el vestido puede ser tuyo, pues la Duquesa apostó por un vestido de Zara, que no solo está en rebaja, sino que en nuestro país se encuentra disponible casi en todas sus tallas. Por solo $599 pesos mexicanos, puedes lucir como toda una princesa si te animas a buscarlo.

Kate aderezó este look con su bolsa Midi Mayfair en coco negro de Aspinal of London que se puede conseguir por 725 dólares (alrededor de $13,775 pesos mexicanos). Al tratarse de un día largo, la Duquesa se fue por la comodidad de un tacón más ancho con sus zapatos Gianvito Rossi modelo Piper de 695 dólares (un aproximado de $13,205 pesos mexicanos). El toque final de este look lo dieron sus aretes Zeen, que como sabemos le costaron solamente 8 dólares (algo así como $152 pesos) pero ya se encuentran totalmente agotados.

Además de visitar uno de los Bradford's Khidmat Centres, en donde pudieron ver el trabajo comunitario que se hace en apoyo a las minorías étnicas, la pareja visitó MyLahore, un restaurante británico-asiático que ha tomado inspiración de la comida pakistaní, región que los Cambridge visitaron recientemente. Entre carcajadas, William y Kate demostraron sus talentos culinarios, incluso probando sus creaciones ante la mirada divertida de los presentes.

