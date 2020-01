¿Qué importante miembro de la Familia Real no estuvo en la Cumbre Sandringham? El Duque de Edimburgo, esposo de la Reina, decidió mantenerse al margen y fue visto dejando la propiedad

Tal como se había dado a conocer, la Reina Isabel presidió una reunión con el Príncipe Carlos, el Príncipe William y le Príncipe Harry sobre la petición de los Sussex de dejar su posición como miembros senior de la Familia Real británica. Si las miradas se posaban firmemente en Sandringham, en donde los cuatro interesados pasaron alrededor de dos horas discutiendo cómo solucionar esta situación, hubo alguien que prefirió mantenerse al margen. El Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel, fue visto dejando la propiedad justo antes de que comenzara la ya conocida Cumbre Sandringham, en la que se ha convertido su primera aparición desde que abandonó el hospital en diciembre pasado.

Por primera vez en casi un mes, el Duque de Edimburgo fue visto dejando la propiedad a bordo de una camioneta. Tal como lo prometió hace un año, el Príncipe de 98 años ya no maneja, por lo que el automóvil era conducido por la Condesa Mountbatten de Burma, Penelope Brabourne. Al parecer, el Príncipe quiso dejar que su mujer, su hijo y sus dos nietos se hicieran cargo de las discusiones que la monarca ha calificado de ‘constructivas’, en este cisma que ha acaparado los titulares del mundo, por lo tener un antecedente moderno.

El Duque ha mantenido un perfil muy bajo desde hace más de un año, cuando se retirara de la vida pública tras más de seis décadas de servicio a la Corona. Si bien, no es raro verlo en su carreta alrededor de los terrenos de Sandringham, desde que dejara el hospital poco antes de Navidad, no había sido visto. El esposo de la Reina estuvo hospitalizado algunos días en diciembre, según se dio a conocer por problemas de salud previos y por una revisión necesaria. Aunque sí pudo regresar a Sandringham a tiempo para las fiestas, no apareció en la misa de Navidad con toda la familia, cita a la que también faltó el año pasado.

Aunque todavía no se sabe qué pasó de puertas adentro en esta importante junta de los Windsor, la Reina ha querido dar certidumbre por medio de un comunicado. “Hoy mi familia tuvo unas discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y su familia. Mi familia y yo apoyamos totalmente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una joven familia. Aunque hubiéramos preferido que se mantuvieran como Miembros de la Familia Real trabajando de tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia mientras se mantienen como una valiosa parte de mi familia”, explicó la monarca, además de apuntar a que los Sussex estarán viviendo entre Canadá y Reino Unido.

