Los miembros de la Familia Real ‘profundamente dolidos’ con la decisión de Harry y Meghan

No han pasado ni 24 horas desde que se diera a conocer la decisión del Príncipe Harry y Meghan Markle de separarse de sus posiciones como miembros senior de la Familia Real británica, pero la ola de reacciones no se ha hecho esperar. El shock no solo se ha dado entre extraños, sino también de puertas del Palacio hacia adentro, como se dejó ver en el comunicado que el Palacio de Buckingham emitió a nombre de la Reina Isabel, en donde se dice que apenas se está trabajando en cómo funcionará este cambio. Y mientras hay quienes entienden la decisión, la realidad es que el shock ha llegado principalmente entre los miembros de la Familia Real.

La reacción de la Reina al anuncio de Harry y Meghan

Las interrogantes que han quedado despejadas en el nuevo sitio de Meghan y Harry

Según se entiende, la familia estaba dispuesta a ayudarlos en cumplir su cometido, pero el comunicado de ayer llegó ‘de la nada’. Mientras las palabras del Palacio de Buckingham en respuesta a lo sucedido fueron cuidadosamente elegidas, se dejó ver que no tenían conocimiento del anuncio, con algunas fuentes apuntando a que los miembros de la Familia Real están “profundamente dolidos” por el momento y la forma en la que decidieron darlo a conocer.

Al parecer, se esperaba que se tuvieran discusiones y reuniones para cubrir todas las bases de esta decisión antes de que se hiciera pública. Y aunque en las extensas preguntas y respuestas que aparecen en el sitio de los Sussex pareciera que todo esta dicho, parece que falta afinar varios detalles antes de que pueda ser una realidad. Pues como el comunicado del Palacio leía: “Estos son asuntos complicados que tomarán tiempo para poderse concretar”.

Según explica la corresponsal de realeza de HELLO!, Emily Nash, el área más complicada es el que ellos tengan un trabajo público mientras ganan dinero comercial, de acuerdo a lo que una fuente senior le ha compartido. “La Familia Real es famosa, no son celebridades. Intentan usar su fama no para su beneficio personal, sino para promocionar sus causas y caridades”, explica.

Algunos intentos previos de combinar estas dos áreas han probado ser poco exitosas, como sucedió con el Conde y la Condesa de Wessex, mientras que el Duque de York también enfrentó críticas por sus negociaciones empresariales. El impacto de la decisión de Harry y Meghan en el espectro mayor de la Familia Real, sus patronatos y su equipo está todavía en duda y tomará algún tiempo para que esta explosión se asiente.

