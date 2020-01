‘¿Quieren que les tomemos una foto?’, el amable gesto de Harry y Meghan

La vida en la Columbia Británica en Canadá es muy diferente a lo que pasa en Palacio para el Príncipe Harry y Meghan Markle. Como se ha dado a conocer, los Duques de Sussex se encuentran disfrutando de unas semanas de descanso en Vancouver con el pequeño Archie y al parecer, se están dando oportunidad para hacer cosas que en su día a día es imposible. Por ejemplo, la caminata que dieron el último día del año por el Island’s Horth Hill Regional Park con la amiga de Meghan, la actriz de Suits Abigail Spencer. Mientras se encontraban dando su paseo, los Duques se encontraban con una pareja que intentaba tomarse una fotografía sin éxito. Ni tardos ni perezosos, Harry y Meghan se ofrecieron a ayudarlos en la que sin duda será una gran anécdota para la pareja.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los secretos de la última aparición de Archie

Desde Canadá y en brazos del Príncipe Harry, Archie desea a todos Feliz Año Nuevo

Según han contado Asymina Kantorowicz e Iliya Pavlovic a CTV News (donde la chica trabaja como productora), se encontraban en medio del parque cuando intentaron tomarse una foto ayudados de un selfie stick. Una mujer que estaba en un grupo cercano se dio cuenta de lo que estaba pasando y se acercó a ellos para ofrecerles ayuda. No lo pensaron dos veces y aceptaron, hasta que Asymina se dio cuenta de que una de las mujeres del otro grupo era Abigail, notando inmediatamente que quien se encontraba tomándoles la fotografía era nada más y nada menos que Meghan.

VER GALERÍA

“Me paralicé. En verdad no podía creer quien era. Luego volteé al lado y fue ahí cuando me di cuenta de que el Príncipe Harry estaba ahí parado. Seguía volteando como, ‘¿En verdad está pasando?’. En ese momento lo único en lo que pude pensar para decir (fue), ‘Se puede conseguir poco con un selfie stick’. Se rio y me respondió algo como: ‘Tendremos que hacerlo mejor’, y luego Harry dijo: ‘Sin presión’”.

Según el relato de los locales, la pareja fue ‘super amistosa’ durante el encuentro en el que les tomaron tres fotografías antes de irse con sus amigos y dos perros. Ésta no es la primera vez que se les ve en Horth Hill en las últimas semanas. Harry y Meghan fueron vistos ahí también antes de la navidad. Por supuesto, esto ha significado que el lugar ha estado mucho más lleno que de costumbre con gente que tiene la esperanza de tener un encuentro digno de la realeza.

VER GALERÍA