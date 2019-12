George protagoniza la escena más tierna con la Reina, Carlos y William

A unos días de Navidad, el Palacio de Buckingham ha publicado nuevas fotos de la Reina Isabel II, junto a su familia en las vísperas de las fiestas de fin de año. En las imágenes, es posible ver a la monarca de 93 años y a su bisnieto, el Príncipe George, preparando juntos budines navideños como parte del lanzamiento de la iniciativa Together at Christmas, de The Royal British Legion’s, la cual tiene como objetivo proporcionar un apoyo adicional a las Fuerzas Armadas y a las comunidades de veteranos en el festejo anual ‘get together’ en todos los centros de alcance de la organización benéfica.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ESTA:

Las fotos fueron tomadas en la Sala de Música del Palacio de Buckingham por el fotógrafo de Getty Chris Jackson, durante el almuerzo navideño que organizó la Reina el pasado miércoles 18 de diciembre. Además de Isabel II y su bisnieto, en las imágenes aparecen el Príncipe Carlos y su hijo mayor, el Príncipe William. Esto explica por qué William y George llegaron en un auto separado al resto de los Cambridge y por qué la Duquesa de Cornwall llegó en solitario. Las cuatro generaciones de la Familia Real representan a cada una de las personas apoyadas por la Legión, desde los hijos del personal de servicio, hasta los veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

VER GALERÍA

El director general de The Royal British Legion’s, Charles Byrne, dijo: “Reunir a las personas, las familias y las comunidades es parte del espíritu del trabajo de la Legión y lo hemos hecho desde nuestra fundación en 1921. Mientras nos dirigimos hacia nuestro centenario en 2021, estamos orgullosos de comenzar una nueva tradición para nuestra comunidad con el apoyo de nuestra Patrona, Su Majestad la Reina y acompañad de tres generaciones de su familia".

Uno de los grandes ausentes en las fotografías fue el Duque de Edimburgo, de 98 años, quien fue ingresado al Hospital Rey Eduardo VII en Londres, el viernes pasado, para someterse a un tratamiento y observación en relación a una afección que ha tenido desde hace un tiempo. En un comunicado, el Palacio de Buckingham explicó: “El ingreso (del Príncipe Felipe al hospital) es una medida de precaución, por consejo del doctor de Su Altesa Real”. La noticia se dio a conocer luego de que la Reina arribara a la estación de trenes King’s Lyn de Norfolk, donde pasará sus vacaciones de Navidad en su residencia de Sandringham.

VER GALERÍA

Otros grandes ausentes en los festejos navideños serán los Duques de Sussex, Meghan Markle y el Príncipe Harry, así como su pequeño hijo Archie Harrison, quienes han tomado un descanso de seis semanas de sus deberes reales y pasan un tiempo en privado en Canadá.