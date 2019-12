¡Simplemente Máxima! La Reina de Holanda sorprende al lucir guapísima en un elegante vestido

Si hay alguien que sabe que más siempre es más, esa es Máxima de Holanda, quien nunca teme combinar los elementos más espectaculares de su guardarropa para lucir perfecta y esta tarde neerlandesa no ha sido diferente. La esposa del Rey Guillermo Alejandro se ha vestido de gala para asistir a la edición de este año de la Christimas Music Gala en Zwolle. El espectáculo que celebra la música se transmitirá el 22 de diciembre en los Países Bajos, pero desde ahora se sabe que la estrella de la noche fue, sin duda, la Reina Máxima, quien acabó el show en el escenario en su papel de directora de la campaña More Music in the Classroom.

Pero si esto llamaba ya mucho la atención, el look de Máxima no se ha quedado atrás. Y es que consciente de que se trataba de una tarde especial, recurrió a un espectacular vestido de lentejuelas que si bien se veían negras en un lado, al moverlas tenían un juego de colores rojo, verde, azul y hasta amarillo. Si bien el que se tratara de un vestido en lentejuelas ya llamaba mucho la atención, lo que nadie pudo ignorar es que gracias al ceñido corte del diseño se pudo ver que Máxima mantiene una figura perfecta para una guapa mujer de su edad.

Ésta no es la primera vez en la que vemos a Máxima con este diseño de la firma Nina Ricci. Se trata de una pieza tan favorecedora, que ésta es la tercera ocasión en la que la Reina recurre a ella para un compromiso de gala. Para combatir las bajas temperaturas del invierno Europeo, Máxima combinó su vestido de corte midi con unas medias negras que llevó con altos stilettos en charol del mismo color.

Aunque en las primeras dos ocasiones que llevó el vestido, Máxima recurrió a elegantes moños, esta vez decidió llevar su rubia melena suelta, dándole un toque de espontaneidad a la noche en la que todo sería diversión y música. Orgullosa de su papel en la campaña musical, Máxima lució sobre su vestido un pin con el lema que impulsa llevar el ritmo a todos los salones escolares.

En este espectáculo participaron los niños a los que Máxima sorprendió recientemente con una especie de X Factor en el Palacio. Pequeños interesados en la música que han sorprendido a la esposa del Rey Guillermo Alejandro con su talento.

