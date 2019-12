Dos meses de anticipación se necesitan para elegir el vestido de navidad de la Reina Isabel

Si tú creías que te tardabas mucho eligiendo tu look para la cena navideña, piénsalo dos veces, pues se ha dado a conocer que la encargada de la vestimenta de la Reina Isabel comienza a trabajar en el look de este día con dos meses de anticipación. Entre las muchas revelaciones que Angela Kelly ha hecho en su nuevo libro, una de las que compartió con HELLO! es el esmero que se pone al elegir el look de las fiestas para la monarca. Y es que al tratarse de uno de los días más importantes de su calendario, todo tiene que ser perfecto.

“Comienzo a planear con tiempo, alrededor de dos meses antes, revisando los colores que la Reina ha usado el año anterior porque no queremos repetir el color por algunos años”, ha revelado Angela, quien también se dice es una de las grandes confidentes de la monarca. No suena extraño que con una especial atención a los colores que usa la Reina, el tono a llevar sea determinante antes de poder elegir lo que usará este día. Algo que Angela cuida mucho es que el tono haga visible a la Reina, así la gente que se reúne a las afueras de la capilla en Sandringham puede verla con encontrarla entre la multitud: “Me gusta asegurarme de que la Reina esté vistiendo un color festivo para que la gente que se reúne la pueda ver fácilmente”.

Pero si se pensaría que el look de la misa pública es lo más desafiante, la realidad es muy diferente. La autora de The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe ha revelado que la Reina tiene un calendario muy agitado durante las fiestas, lo que requiere varios cambios. “La Reina está tan ocupada como cuando está en Londres, con más huéspedes que recibir. Puede haber muchos cambios de vestuario en un día, puede haber cinco o hasta siete (cambios)”, explicó a People.

¿Cómo funciona esto? Angela deja bocetos de los vestidos para que de entre ellos escoja la Reina lo que se va a poner. Con esto en mente, ¿qué podemos esperar para este año? Si echamos un vistazo a las navidades pasadas, podemos ir descartando los colores que seguramente no le veremos en esta ocasión. La navidad pasada vistió de rosa pálido con detalles en fucsia, un año antes en un vivo naranja; en el 2016 hizo una pausa en esta tradición por un resfriado que la mantuvo en casa, mientras que en el 2015 apostó por su look más festivo en un abrigo rojo. ¿Qué veremos la próxima semana?

