Sarah Ferguson sobre la polémica del Príncipe Andrés: ‘Los últimos seis meses han sido duros para las chicas y para mí’

Pasan las semanas, pero la polémica no deja el entorno del Príncipe Andrés. Incluso después de que anunciara que se retiraba de la vida pública por un futuro indeterminado, el hijo de la Reina Isabel no ha dejado de estar en el ojo del huracán por la relación que en su momento tuvo con Jeffrey Epstein. A pesar de que él ha lamentado públicamente sus errores y ha negado categóricamente cualquier acusación en su contra, una sombra se ha posado sobre él en los últimos tiempos. Ante esto, su exmujer, Sarah Ferguson, ha levantado la voz, no solamente para hablar a su favor, sino también para compartir lo difíciles que han sido los últimos meses para ella y para sus hijas.

“Los últimos seis meses han sido duro para las chicas y para mí”, dijo la Duquesa de York a Vogue Arabia, “El ver a un hombre tan maravilloso pasar por un dolor tan enorme. Él es el mejor hombre que conozco. Es increíble lo que ha hecho por (Gran) Bretaña y todo son tonterías, así que hablo de la familia, y estoy muy segura de eso”. La Duquesa ha levantado la voz en más de una ocasión para defender a su exmarido. A pesar de que la pareja se divorció en 1996, han mantenido una estrechísima relación en la que el cariño es muy evidente.

Al parecer, durante esta conversación, Sarah no tuvo reparos para hablar incluso de los temas más complicados que ha enfrentado la que fuera su familia en los últimos meses. La Duquesa fue cuestionada también sobre las dificultades que los Sussex han hecho públicas, tanto a través de una carta del Príncipe Harry, como en el documental que grabaron en África. “Debe ser duro para Meghan, puedo identificarme con ella, creo que ella es moderna y fabulosa. Ella fue famosa antes”, dijo refiriéndose a los problemas que la Duquesa de Sussex ha tenido con la prensa británica.

“Procuro no dar consejos porque se saca de contexto, pero he estado en el lugar de Meghan, todavía lo estoy. Siempre hay un giro de negatividad y simplemente se vuelve tan triste y cansado, es duro y malo”, explicó, recordando las dificultades que ella misma ha tenido con la prensa desde que comenzó su relación con el Príncipe, “Aborrezco el bullying y desesperadamente me siento mal por el dolor que deben estar pasando, porque yo he pasado por él”.

Desgraciadamente, no solo ella ha enfrentado esta situación, sobre la presión que han vivido sus hijas dijo: “Dicen que a menos que sean perfectas, salen en las portadas, y eso es duro”.

