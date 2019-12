Rania de Jordania demuestra que los estampados diferentes no están peleados ¿Lo mejor? Es que su look es casi en su totalidad de Zara

¿Quién dice que mezclar estampados llamativos no es correcto? Rania de Jordania ha demostrado que esta arriesgada apuesta puede ser todo un éxito de la moda. Y es que en su condición de ícono de estilo, Rania se ha animado a probar dos vistosos patrones, que gracias a su combinación de color resultaron perfectos. No solo eso, sino que una vez más ha comprobado que eso de jugar con distintas prendas es lo suyo, pues a pesar de tratarse de dos piezas statement no tuvo problema en darles juego. ¿Lo mejor? Las prendas de Rania resultaron bastante accesibles, pues puedes conseguir casi todas las prendas en la firma fast fashion por excelencia, Zara.

La esposa del Rey Abdalá asistió a la ceremonia de los Queen Rania for Excellence in Education, en Amman. Con especial emoción se le vio entregar los trofeos y certificados a los ganadores, además de platicar animadamente con un grupo de mujeres que esperaban poder conocer a la Reina. “Su alegría significa el mundo para mí”, escribió Rania en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de esta ceremonia.

Para un evento tan especial, Rania eligió una blusa de mangas abultadas y cuello alto con lazo en un estampado inspirado en los años 70s con una combinación de azul, blanco y café. Aunque esta pieza ya no está disponible en Zara porque todo apunta a que es de una temporada pasada, en exactamente la misma tela se puede encontrar un vestido con un corte muy similar. Éste todavía se encuentra disponible en el sitio web de la firma por 899 pesos.

Si la blusa ya era muy llamativa, Rania no tuvo problema en agregar miradas a su look con una falda también muy vistosa. Dejando atrás eso de que los estampados diferentes nunca van juntos, Rania llevó una falda en los mismos tonos e imitación de seda de Zara, que gracias a su patrón vertical y corte midi resultaba muy favorecedora.

Demostrando que más es más, Rania quiso combinar este vistoso look con una igualmente vistosa bolsa. Una vez más, eligió de su guardarropa su bolsa Gabriela Hearst en piel café. Se trata del mismo diseño que Meghan lució en alguna ocasión en verde satinado, al igual que Demi Moore en burgundy. El modelo Nina es muy codiciado, a pesar de tener un precio de 1,995 dólares (alrededor de $37,905 pesos mexicanos). Eso sí, es importante recalcar que se encuentra totalmente agotado.

¿El toque final? Sus zapatos bicolor de piel con tacón metálico de Tom Ford. En definitiva un look que vas a querer replicar.

