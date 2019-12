Las clases secretas de tenis de Kate Middleton

Siempre se ha sabido que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es una profunda enamorada de los deportes, sobre todo del tenis, por lo que no ha sido una sorpresa saber que de vez en vez se da sus escapadas para poder practicarlo. Lo que ahora ha llamado la atención, es que según reportes del Mail On Sunday, la Duquesa ha estado recibiendo clases privadas en el exclusivo club de Hurlingham en Fulham. No es raro verla entre las gradas del torneo de Wimbledon año con año, pero parece que la seguidora de Federer también tiene talento en la cacha y le gusta practicar cuando tiene algún rato libre.

Un regular del club declaró al mismo medio: “Ella es muy buena. Viene y entrena con su coach de tenis con su equipo de seguridad mirando en el fondo. A veces le traen las pelotas que se le van”. Pero no solo es buena practicando el deporte blanco, sino que desde 2016 es patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, puesto que tomó directamente desde la Reina, quien sabía bien de la afición de Kate.

Es tal el gusto que la Duquesa tiene por este deporte que incluso lo ha involucrado en algunos de sus compromisos públicos, como aquel workshop que organizó con Judy Murray -sí, la madre del famoso tenista Andy Murray- con un grupo de niños. Pero ella no es la única que práctica este deporte, sino que también ha inculcado el amor por esta práctica a sus hijos.

El Hurlingham Club está solo a 25 minutos de la casa de los Cambridge, en el Palacio de Kensington. En sus instalaciones, tiene varias canchas de tenis, además de una alberca que también pueden usar sus miembros. El parque de juegos para los niños con todo y su casita del árbol y paredes para escalar, es también uno de los espacios favoritos de los más pequeños.

Según reporte a mediados de año HELLO!, el Príncipe George y la Princesa Charlotte también practican en el club privado este deporte. Uno de los miembros dijo a HELLO!: “Kate ha estado en Hurlingham mucho este verano. Ella trae a los niños. Hay un hermoso parque que todos aman, y George y Charlotte toman clases de tenis. Se reúnen en la casa club después para la comuda o el té y nunca nadie los molesta, son como cualquier familia. A todos parecer gustarles aquí”.

Roger Federer, ídolo de su abuela materna, también ha revelado que el Príncipe George ha tenido clases particulares con él, incluso admirando su técnica a pesar de su corta edad. Hay que recordar que Carole Middleton es la más grande admiradora del suizo, quien incluso estuvo invitado a la boda de Pippa en el 2017.

