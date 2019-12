‘Tengo síndrome del impostor todos los días’, la Princesa Beatriz en su primer compromiso tras el retiro del Príncipe Andrés

No han sido días fáciles para el Príncipe Andrés y su familia. Después de que el Duque de York anunciara su retiro, las aguas simplemente se han agitado más con el testimonio de la mujer que lo ha acusado de haber tenido una razón poco apropiada con ella. Ante el mal tiempo, la Princesa Beatriz sigue cumpliendo con sus compromisos y aunque se no se le había visto en un evento público, la hija de los Duques de York dio un discurso durante el evento de Women in Cable Telecommunicatios en Londres, según varias asistentes documentaron a través de sus redes sociales.

Aunque su discurso estuvo completamente enfocado en su propia experiencia, se han considerado éstas sus primeras palabras después de que su padre enfrentara la tormenta. La invitación a esta reunión se da en su puesto de Vicepresidente de Asociaciones y Estrategias para la compañía de software Afiniti. Puesto que aunque hasta ahora no se conocía, se leía debajo de su nombre en la presentación que utilizó de apoyo durante su charla.

Rebecca Pike, directora de comunicaciones externas y media digital de Liberty Global, fue una de las asistentes al evento y fue quien compartió algo de lo que Beatriz platicó en su charla. “Felicidades a la Princesa Beatriz por sus palabras honestas en el evento de Women in Cable Telecommunications Mujeres Inspiradoras esta tarde: ‘Tienes que encontrar una forma de ser tú misma, de ser auténtica. Tengo síndrome del impostor todos los días, pero es algo que todas tenemos que superar’”, reportó Rebecca a través de su cuenta de Twitter, no por nada teniendo un pasado como periodista en la BBC. “Interesante escuchar que la Princesa Beatriz tiene el síndrome del impostor como el resto de nosotros”, escribió en Twitter Amanda Thompson, CEO de Thomas and Scott.

Pero, ¿qué es el síndrome del impostor del que la Princesa habla? De acuerdo al Diccionario de Cambridge se trata de: ‘el sentimiento de que tus logros no son reales o de que no mereces el reconocimiento por tu éxito’. Según la American Psychological Association, ‘aunque el fenómeno del impostor no es un diagnóstico oficial listado en el DSM, los psicólogos y otros reconocen que hay una muy verdadera y específica forma de duda intelectual. Los sentimientos del impostor generalmente están acompañados por ansiedad, y a menudo, por depresión’.

Ésta no es la primera vez en la que la Princesa Beatriz habla abiertamente sobre las dificultades que ella y su hermana, la Princesa Eugenia, han enfrentado como miembros de la Familia Real. “Habrá muchos momentos en este escenario hoy en los que escucharán historias sobre el bullying. No creo que haya muchas cosas que puedan hacerte sentir más vulnerable, más indefenso, más solo, que el ser bulleado”, dijo la Princesa Beatriz en el 2018 durante un discurso junto a Eugenia, “Viene de muchas, muchas maneras, todos hemos sufrido nuestra parte a lo largo del camino. Crecer frente al ojo público, significa que cada vergonzoso o un poco extraño proceso del crecimiento o un divertido momento de moda, sea publicado alrededor del mundo”.

